Regen und niedrige Temperaturen – Das ist in den Freibädern des Kreisteils Melsungen los

Von: Lena Langhoff, Helmut Wenderoth, Fabian Becker, Manfred Schaake

Freuen sich über das Schwimmen im Ernst-Schaake-Bad auch bei diesem Wetter: (im Wasser von links) Pascal Tolke mit Sabine Barttholmai und Patrick Münch sowie Betriebsleiter Uwe Heppe mit Kollege Stephan Belz. © Manfred Schaake

Regen und für diese Jahreszeit kühle Temperaturen locken weniger Gäste in die Bäder, als erhofft. Wir haben nachgefragt, wie die Situation ist und was die Mitarbeiter zu tun haben.

Kreisteil Melsungen – Besucherrekorde fallen in diesem Jahr in den Freibädern im Kreisteil Melsungen wohl nicht. Die Wochen mit viel Regen und für diese Jahreszeit eher kühlen Temperaturen lockten weniger Gäste in die Bäder, als erhofft. Wir haben nachgefragt, wie die Situation vor Ort gesehen wird und was die Mitarbeiter derzeit zu tun haben.

Wenig los im Guxhagener Freibad: Am Freitag waren unter anderem Gerd Hornemann (von links), Betriebsleiter Kevin Härtling und Manfred Miessen da. © Helmut Wenderoth

Guxhagen

Es gibt Tage, da kommt über einige Stunden niemand ins Bad, berichtet Kai Härtling, Leiter des Freibads „Unter den Eichen“ in Guxhagen. „Da werden wir auch schon mal von Besuchern bemitleidet“, sagt er. Härtling und seine Kollegen nutzten die Zeit für die Buchhaltung und Arbeiten an der Technik.

Der Badleiter sieht die Situation als schwierig, aber nicht als schlimm an. „Wir profitieren davon, dass ein Freibad in der Region geschlossen hat“, sagt er mit Verweis auf das Melsunger Freibad. Auch wegen der Schwimmkurse seien täglich Besucher da. Mindestens zwei Mal pro Woche sind die Grebenauer Manfred Miessen und Gerd Hornemann zum Schwimmen dort. „Wir lassen uns auch von niedrigen Temperaturen nicht abhalten“, sagt Miessen. „Wir sind sehr gern in unserem Freibad und schwimmen trotz widrigen Wetters unsere Bahnen.“

Kein Besucher in Sicht: Das Freibad „Unter den Eichen“ ist derzeit deutlich leerer als erwartet. © Helmut Wenderoth

Insgesamt gebe es derzeit 80 bis 100 Besuche pro Tag, berichtet Härtling.“ Das steht in keinem Verhältnis zu den ersten Juliwochen, als wir bei Temperaturen um die 30 Gradeinen Besucheransturm von 1000 bis 1600 Schwimmern pro Tag hatten.“

Am 25. August wird als Teil des Fuldaradelns ein Event mit Aktionen im Schwimmbad stattfinden. Dann werden, bei freiem Eintritt, etwa 800 Radler erwartet.

Niemand steht an: Die Rutsche im Ernst-Schaake-Bad wird derzeit seltener genutzt als sonst im Sommer. © Manfred Schaake

Felsberg

Der Nieselregen am Freitag über dem Felsberger Ernst-Schaake-Bad hält Pascal Tolkemit, Sabine Bartholmai und Patrick Münch nicht vom Schwimmen ab. In Felsberg fielen am Dienstag 17 Liter Regen pro Quadratmeter, am Mittwoch 8 und am Donnerstag 13.

„Das Wetter ist, wie es ist. Es ist gut, dass daran die Politiker nicht auch noch drehen können“, sagt Uwe Heppe, Leitender Schwimmmeister. In dem Bad ist trotz des Wetters eigentlich immer Betrieb, wenn auch weniger. Derzeit läuft ein Schwimmkurs für Kinder.

Trotz Sommerferien: Im Felsberger Bad sind eine leere Liegewiese und verpackte Sonnenschirme zu sehen. © Manfred Schaake

Laut Heppe kommen derzeit am Tag zwischen 50 und 100 Badegäste. Das seien mehr als sonst bei solchem Wetter. Zurückzuführen sei dies auf die Schließung des Melsunger Bades. „Davon profitieren wir, auch Melsunger haben Saisonkarten gekauft.“ Die letzten schönen Tage vor dem Einsetzen des schlechten Wetters waren der 19. und 20. Juli mit jeweils rund 300 Besuchern. Der bisherige Rekord 2023 lag bei 1154 und 1011 Besuchern am 8. und 9. Juli.

Ziel sei, das Bad bei Wetter wie jetzt mit geringem Personalaufwand offenzulassen, sagt Heppe, „die Sicherheit ist weiter gewährleistet“. Bei Luft-Temperaturen unter 16 Grad kann er entscheiden, ob das Bad geschlossen wird. „Wir hoffen, dass es wieder aufwärtsgeht, ab dem 10. August soll es laut Vorhersage wieder besser werden mit Temperaturen bis zu 26 Grad.“

„Wir trotzen dem Wetter“, sagt Paul-Marcus Lorenzmeier, hauptamtlicher Rettungsschwimmer im Liebenbach-Bad in Spangenberg. © Lena Langhoff

Spangenberg

Hartgesottene Dauergäste kommen trotz des regnerischen und für die Sommermonate kühlen Wetters noch regelmäßig in das Spangenberger Liebenbach-Bad. Auch viele Kinder lassen sich dadurch nicht vom Schwimmenlernen abhalten.

„In dieser Woche haben schon fünf Kinder ihre Abzeichen in Bronze, Silber und Gold absolviert. Kommende Woche macht ein Kind voraussichtlich sein Seepferdchen“, sagt Schwimmkursleierin Gabi Zander. Die Kinder hätten unter schwersten Bedingungen mit Regen, Wind und Kälte ihre Prüfungen bestanden – und das mit Bravour.

Im Spangenberger Liebenbach-Bad: Ole Kolbe (8, von links), Konstantin Kippenberg (5), Mika Steinbach (7), Oskar Kolbe (6) und Schwimmkursleiterin Gabi Zander. © Lena Langhoff

„In diesem Jahr hatten wir an einem warmen Tag einen Besucherrekord mit 950 Gästen“, sagt Paul-Marcus Lorenzmeier, hauptamtlicher Rettungsschwimmer im Liebenbach-Bad Spangenberg. Das liege zum Teil an der Schließung des Melsunger Schwimmbades. Die Straßenumleitung nach Spangenberg sei derzeit jedoch vermutlich ein Hindernis für viele Melsunger. Trotzdem hoffe Lorenzmeier auf eine baldige Besserung des Wetters und einen neuen Besucherrekord. (Manfed Schaake, Lena Langhoff, Helmut Wenderoth, Fabian Becker)