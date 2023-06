Den Spangenberger Heldenhain gibt es seit 100 Jahren

Von: Barbara Kamisli

Andenken an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges: Kulturhistoriker Gerd Fenner im Spangenberger Heldenhain auf dem Bromsberg um dessen ursprünglicher Bedeutung heute nur noch wenige wissen. © Barbara Kamisli

Vor 100 Jahren wurde im Heldenhain ein Gedenkort für die gefallenen Spangenberger im Ersten Weltkrieg gebaut. Doch viele Einwohner kennen seine Bedeutung gar nicht.

Spangenberg – 58 Spangenberger Soldaten verloren im Ersten Weltkrieg ihr Leben. Für jeden von ihnen wurde vor 100 Jahren im Heldenhain auf dem Bromsberg ein Lindenbaum gepflanzt.

Der Kulturhistoriker Gerd Fenner, der sich mit der Gesichte des Spangenberger Heldenhains beschäftigt hat, sagt: „So eine Anlage ist in der Gegend relativ selten. Mir ist im Schwalm-Eder-Kreis keine ähnliche Anlage bekannt.“ Mittlerweile habe sie aber viel von ihrer ursprünglichen Bedeutung verloren.

Es ist kein Zufall, dass Fenner sich mit dem Heldenhain auseinandergesetzt hat. Der Architekt der Anlage ist sein Großvater und der ehemalige Bürgermeister Spangenbergs Theobald Fenner (siehe unten).

Damals waren die Linden noch klein: Dieses undatierte Foto zeigt den Gedenkstein im Heldenhain. © Stadtarchiv Spangenberg

Heldenhain ist dem Grundriss einer Kirche nachempfunden

Der Gedenkort ist ähnlich dem Grundriss einer mittelalterlichen Kirche mit fünf Kirchenschiffen aufgebaut. Mit ein Grund, warum er heute eher als Baumkirche genutzt wird.

Vor einigen Jahren wurden eine Halterung für ein Taufbecken und eine Kanzel installiert und der Ort zur Baumkirche. Eine schöne Verbindung wie Pfarrer Michael Schümers findet. Ein Ort der geschaffen wurde für die Toten, aber an dem heute wieder das Leben gefeiert werden kann.

Die Grundidee des Heldenhains geht auf den Berliner Gartenbauarchitekten Willy Lange zurück. Gerd Fenner geht davon aus, dass sein Großvater, der als Architekt der Pioniergruppe des kaiserlichen Heeres angehörte, bereits während des Ersten Weltkrieges von der Idee der Heldenhaine erfahren hatte.

Bau des Gedenkorts sorgte damals für Diskussionen

In Spangenberg, so hat Fenner recherchiert, lief der Bau eines Denkmals für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges nicht ohne Diskussion ab. So habe es eine Fraktion gegeben, die ein klassisches Denkmal aus Stein oder Ähnlichem an einem Ort wie dem Friedhof bevorzugt hätte.

Sogar ein Ausschuss sei gegründet worden, um die Standortfrage zu klären. Dieser habe sich letztlich für den Standort auf dem Bromsberg entschieden.

Ein Baum für jeden gefallenen Soldaten

Jeder Baum, so Fenner, ist einem Gefallen zugeordnet – entsprechend der Himmelsrichtung, wo die Kampfgebiete lagen, in denen die Soldaten gefallen waren – so stehen etwa die Bäume für die in Frankreich und Flandern Gefallen im Westen, die für die, die in Russland und den Balkangebieten ihr Leben ließen, im Osten.

Eine Gedenktafel mit den Namen der Gefallen gibt es im Heldenhain allerdings nicht. Jedoch gibt es ein steinernes Denkmal, das ähnlich dem Alter in einer Kirche, im Osten des Heldenhains steht. Es existiert eine Skizze des Architekten Theobald Fenner auf der zu erkennen ist, welcher Baum dem jeweiligen Gefallenen zuzuordnen ist.

Spangenberg hat sogar zwei Kriegerdenkmäler

Aufgrund der früheren Unstimmigkeiten über den Gedenkort sei 1931 ein weiteres Kriegerdenkmal in Spangenberg im heutigen Hospitalspark gebaut worden. „Damit hat Spangenberg ungewöhnlicherweise zwei Denkmäler für die Gefallen des Ersten Weltkrieges“, sagt Fenner.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten gewann der Heldenhain wieder an Bedeutung und es wurde auf dem Bromsberg ein Ehrenkreuz errichtet.

Das nach der Zerstörung 1945 im Jahr 1953 wieder aufgebaut wurde, mit dem Hintergrund als zum Frieden mahnendes Ehrenmal zum Gedenken an die Gefallenen beider Weltkriege, schreibt Fenner in einem Aufsatz zum Spangenberger Heldenhain.

Wurde später gebaut: Das Kreuz soll jetzt ein Mahnmal für den Frieden sein. © Kamisli, Barbara

Viele kennen die Bedeutung des Heldenhains nicht

Vielen Spangenbergern sei vermutlich gar nicht bewusst, dass die Anlage auf dem Bromsberg zum Gedenken an die toten Spangenberger Soldaten des Ersten Weltkrieges angelegt worden war, sagt Fenner. Das bestätigt auch Bürgermeister Andreas Rehm.

Er sagt, er sei schon als Kind oft mit seinen Eltern an den Ort gekommen, der eine grandiose Aussicht über die Stadt bietet, ohne um dessen Bedeutung zu wissen.

Die Stadt will dafür sorgen, sagt Bürgermeister Andreas Rehm, dass dieser Ort erhalten bleibt, und wird die Lindenbäume, die durch Sturmschäden umgefallen waren, ersetzen sowie das Gelände vom Bauhof pflegen lassen. (Barbara Kamisli)

Gedenkbank für die Gefallenen: Ursprünglich war geplant, für jeden Gefallenen eine steinerne Bank unter der Linde zu errichten. Der Gedanke wurd laut Fenner aber vermutlich aus Kostengründen verworfen. © Barbara Kamisli

Der Architekt und spätere Bürgermeister Theobald Fenner Der Spangenberger Theobald Fenner ist nicht nur Architekt des Heldenhains und anderer Bauwerke in Spangenberg, sondern war während der NS-Zeit als Bürgermeister von Spangenberg in den Jahren von 1933 bis 1945 maßgeblich für die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung aus Spangenberg und der Verfolgung politischer Gegner verantwortlich. Als NSDAP-Ortsgruppenleiter und Bürgermeister wurde von ihm in der Nacht vom 15./16. September 1935 anlässlich der Verkündigung der Nürnberger Gesetze ein Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung Spangenbergs veranlasst. Im Februar 1940 meldete Fenner an Gauleiter Karl Weinrich „voller Freude“, dass Spangenberg judenfrei sei. Die Flucht vieler Juden aus Spangenberg endete in den Konzentrations- und Vernichtungslagern des Ostens, heißt es in einem Buch von Historiker Dr. Dieter Vaupel.