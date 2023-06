Ärztemangel im Schwalm-Eder-Kreis verschärft sich

Von: Damai Dewert

500 Arztsitze sind in Hessen unbesetzt: Gerade im ländlichen Raum fehlen Ärzte. In den nächsten Jahren wird sich die Situation laut Kassenärztlicher Vereinigung verschärfen. Das Symbolbild veranschaulicht die Situation. © Stephan Jansen/DPA-Bildfunk

Der Ärztemangel ist besonders im ländlichen Raum zu spüren. Im Schwalm-Eder-Kreis fehlen vor allem Kinder- und Hautärzte. Trotz Bewerbungen gibt es kaum Nachwuchs.

Schwalm-Eder – Im Landkreis fehlen Haus- und Fachärzte. Das belegen Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH). Und: Der Mangel werde in den kommenden Jahren erheblich zunehmen, prognostiziert KVH-Sprecher Karl Matthias Roth.

Der Grund ist einfach: Mit den geburtenstarken Jahrgängen, den Baby-Boomern, verabschiedeten sich in den nächsten fünf bis sieben Jahren zahlreiche Ärzte in den Ruhestand.

Aber schon jetzt gebe es zahlreiche offene Arztsitze in Hessen – mit einem deutlichen Stadt-Land-Gefälle. So kommen laut KVH-Statistik auf die 180 000 Einwohner im Landkreis beispielsweise gerade mal drei Hautärzte.

Eltern müssen lange Wege zum Kinderarzt in Kauf nehmen

Dramatisch ist die Situation auch für viele Eltern, die lange Wartezeiten oder lange Fahrtwege für die Behandlung ihrer Kinder auf sich nehmen müssen. Einige Eltern haben gar keinen Kinderarzt. Für die knapp 29 000 Kinder gibt es 7,5 Arztsitze – wenigstens zehn sollten es laut KVH sein. Einen Mangel gibt es außerdem bei den Hals-Nasen-Ohren-Ärzten.

Den geringsten Versorgungsgrad bei den Hausärzten gibt es im Landkreis im Planungsbereich Borken – dort fehlen vier Hausärzte. Für jede Facharztgruppe gibt es eine Verhältniszahl. Diese gibt an, wie viele Arztsitze es je betroffener Einwohnergruppe geben müsste.

Ein Beispiel: Von den 180 000 Einwohnern sind knapp 90 000 weiblich. Die regionale Verhältniszahl liegt bei 6885. Für jeweils 6885 Frauen gibt es also einen Frauenarztsitz. In Summe macht das im Landkreis 13 Sitze – 12,5 sind besetzt. Der Versorgungsgrad liegt bei 95 Prozent.

Eine Unterversorgung liegt laut KVH bei Hausärzten erst bei einem Versorgungsgrad kleiner 75 Prozent und bei Fachärzten kleiner 50 vor. Jede Facharztgruppe hat eigene Verhältniszahlen. So kommt auf 2900 Kinder ein Kinderarzt, aber auf 22 500 Einwohner ein Nervenarzt.

Mangel liegt nicht an fehlenden Bewerbungen

Hessenweit gebe es 500 freie Arztsitze, sagt Roth: An der Bedarfsplanung könne man beliebig herumschrauben, dadurch komme aber kein zusätzlicher Arzt. Dabei mangelt es nicht an Bewerbern: So kamen auf die 10 000 freien Studienplätze im Jahr 2022 etwa 40 000 Bewerber, meldet das Statistische Bundesamt.

„Seit Jahren hören wir von der Politik, dass die Zahl der Medizinstudenten endlich erhöht werden müsse. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat dies gerade auf dem Ärztetag in Hessen gesagt. Doch es passiert leider wenig bis nichts“, sagt Frank Dastych, Vorstandsvorsitzende der KVH. (Damai D. Dewert)

173 Hausarztsitze sind vergeben So sehen laut Kassenärztlicher Vereinigung Hessen die Versorgungsgrade bei den Hausärzten im Landkreis aus. Unter 75 Prozent gilt ein Bereich als unterversorgt (Stand Ende April): Borken 76,8 Prozent, Fritzlar 111,9 Prozent, Homberg 76,7 Prozent, Kassel-Süd 89,9 Prozent, Melsungen 109 Prozent, Schwalmstadt 101,3 Prozent. In absoluten Zahlen: Von den benötigten 183 Hausarztsitzen in den Mittelbereichen sind derzeit 173 Sitze besetzt.

