HNA-Yogasommer geht in die zweite Runde

Yoga

Der HNA-Yogasommer findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Vom 22. Juni bis 17. August leiten drei Lehrer jede Woche Yoga für alle Erfahrungsstufen. Neuer Veranstaltungsort ist der Stadtwald.

Melsungen – Der HNA-Yogasommer findet zum zweiten Mal in Melsungen statt. Nach dem Erfolg im Vorjahr gibt es erneut neun Termine. Start ist am Donnerstag, 22. Juni. Die letzte Stunde ist am Donnerstag, 17. August.

Wieder mit dabei ist Yoga-Lehrer und Personalcoach Hannes Rosen aus Melsungen. Neu im Team sind die Beiseförtherin Silke Reinicke und Antje Schäfer aus Kassel, die auch in Melsungen Kurse gibt.

Der Stadtwald spendet beim Yoga Schatten

Neuer Veranstaltungsort ist das Melsunger Lindenwäldchen – oder auch Stadtwald. Unterhalb der Freilichtbühne werden die Stunden stattfinden – inmitten eines Buchenbaumbestandes, der vor allem in den sonnigen Wochen im Juli und August kühlen Schatten spenden wird.

Der Wochentag ist derselbe wie im Vorjahr: Immer donnerstags wird es Yoga für alle Erfahrungsstufen geben. Beginn ist immer um 18.30 Uhr. Die Yoga-Lehrer werden dabei immer zwei bis vier Stunden geben – möglichst aufeinanderfolgend.

Der Bauhof der Stadt werde zum Start die Fläche freipusten, sagt Melsungens Bürgermeister Markus Boucsein, der sich freut, dass die bekannte Veranstaltung erneut stattfindet.

Die Yoga-Lehrer:

Silke Reinicke (56 Jahre), ist Yoga-Lehrerin und hat eine Trainerlizenz über den Deutschen Turnerbund und ist Lauftrainerin beim KSV Baunatal. Reinicke leitet die Yoga-Stunden am 3., 10. und 17. August an. Sie übernimmt auch die Stunde am 6. Juli.

Reinicke lebt in Beiseförth. Sie hat 18 Jahre Yoga-Erfahrung. Jeder der Lust auf Bewegung hat, ist bei ihren Terminen richtig. Das Angebot richtet sich an Neueinsteiger und Erfahrene.

„Der Platz unter den Bäumen ist toll. Wir nehmen die Atmosphäre auf und beginnen klassisch mit einer Atemübung und gehen über in die Körperübungen.“ Die Stunde endet mit einer Schlussentspannung.

Yoga ist für Schäfer ein Weg, seine Mitte zu finden und zu halten. Dafür gibt es Atem- und Körperübungen und Meditationen, um in die Stille zu kommen.

Er hat außerdem einen Master of Health und ist Referent an der Deutschen Berufsakademie für Sport und Bewegung im Bereich Yoga. Seine Termine sind der 13., 20. und 27. Juli. Jeder ist zu den kostenlosen Stunden willkommen.

