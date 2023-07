Transparenz ist für Breitenbach ein wichtiges Thema

Von: Damai Dewert

Acht Jahre lang war Markus Brettschneider Polizeisprecher im Landkreis. In dieser Zeit haben sich seine Aufgaben gewandelt. Nun übernimmt Jens Breitenbach die Stelle.

Schwalm-Eder – Markus Brettschneider ist zwar kein Modell, aber er war viele Jahre das Gesicht der Polizei im Landkreis. Der gerade 60 Jahre alt gewordene Fritzlarer hörte nun nach 16 Jahren in der Pressestelle der Polizeidirektion Schwalm-Eder auf. Acht Jahre war er Sprecher. Der 30. Juni war sein letzter Tag als Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (PÖA).

Sein Nachfolger ist ab dem 1. Juli Jens Breitenbach, der zuletzt bereits die Position des stellvertretenden Sprechers innehatte.

Seit Oktober 1979 war Brettschneider bei der Polizei – fast 44 Jahre. 35 Jahre davon war er im Polizeidienst im Schwalm-Eder-Kreis tätig. „Hier kenne ich mich aus wie in meiner Westentasche“, sagt Brettschneider.

Seine Karriere verlief wie die vieler anderer aus Nordhessen stammender Polizisten. Nach Dienstjahren in Südhessen geht es meist zurück in die Heimat.

Einen ähnlichen Werdegang hat der zwölf Jahre jüngere Jens Breitenbach. Wie es der Zufall wollte, vielleicht hat auch jemand nachgeholfen, landeten die beiden Polizisten im selben Streifenwagen der Fritzlarer Polizeistation.

Brettschneider sei schon so etwas wie sein Mentor gewesen, erinnert sich der 48-jährige Breitenbach, der auch aus Fritzlar stammt. Auch Breitenbach verfügte damals bereits über Polizeierfahrung in Südhessen. Die gemeinsame Zeit im Streifenwagen währte von etwa 2003 bis 2006.

Für Brettschneider ging es als Jugendkoordinator und als Stellvertreter von Reinhard Giesa in der Pressearbeit weiter. Die Arbeit sei abwechslungsreich und anspruchsvoll, er habe seine Entscheidung nie bereut.

Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die rechtsextreme Gruppierung Freie Kräfte habe ihn ein Reporter angerufen und versucht, gegen den Staatsanwalt auszuspielen, um Informationen zu bekommen. So etwas habe er im Umgang mit den heimischen Medien nicht erlebt und sich sehr gewunden. „Das würde ich heute anders machen.“

Bei einem Brand in Neuental starben eine Mutter und zwei Kinder, das habe ihn total mitgenommen. „Das war sehr dramatisch.“ Das werde er wohl nie vergessen.

Als wohl eine der größten Lagen seiner Dienstzeit werde ihm das Tötungsdelikt im Aldi in Treysa in Erinnerung bleiben. Bei solchen schwerwiegenden Verbrechen werde die Staatsanwaltschaft kontinuierlich informiert und Presseverlautbarung abgestimmt.

Der Einsatz vor Ort sei sehr dramatisch gewesen und das Medieninteresse sehr groß. Fernseh- und Radioauftritte gehörten dazu.

Trotz aller Dramatik in seinem Beruf, gebe es auch schöne Momente. Zum Beispiel nach einem Präventionsvortrag positive Rückmeldung zu erhalten, sei so etwas. Sehr gefreut habe ihn die Mitteilung über den Ermittlungserfolg nach einer Einbruchsserie rund um Frielendorf.

Durch seine Arbeit habe er immer versucht, die polizeiliche Arbeit in einem guten Licht erscheinen zu lassen. Es brauche einen vernünftigen Umgang der Bevölkerung mit der Polizei und den Rettungskräften sowie der Feuerwehrleute.

Auch die Aufarbeitung polizeilicher Fehler gehöre natürlich dazu. Ein bisschen sitze der Polizeisprecher zwischen den Stühlen. Für Kollegen ist er Presse und für Presse sei er Polizist.

Die Öffentlichkeitsarbeit habe sich sehr verändert. Bei einem seiner ersten Einsätze als Polizist bei den Großdemonstrationen an der Startbahn West waren Journalisten quasi nicht zugelassen. Heutzutage versuche man, den Journalisten vor Ort alle möglichen Informationen zu geben.

Bei den Einsätzen gehe es mehr um ein Miteinander, wie zuletzt an der A 49. Die gesellschaftliche Wahrnehmung habe sich sehr gewandelt. Eine berechtigte Forderung ist Transparenz. Das gelte natürlich auch für die polizeiliche Arbeit. Eine Einschränkung gebe es für laufende Ermittlungen, diese dürften natürlich nicht gefährdet werden.

Markus Brettschneider ist ein unaufgeregter Typ. So kam er damals auch zur Polizei: Seine Mutter hatte dem 15-Jährigen einen Zeitungsartikel ausgeschnitten und hingelegt. Er bewarb sich und wurde genommen. Ähnlich gelassen geht er jetzt in den Ruhestand. Ein großes Projekt habe er nicht.

Man werde ihn aber viel auf dem Fahrrad sehen. „Das Auto möchte ich häufiger mal stehen lassen.“ Oder natürlich auf dem Mofa. Das Mofarennen sei Pflicht, sagt Brettschneider. Im Urlaub ging es häufig in den Norden, das könnte auch gut so bleiben, sagt er. Vor allem freue er sich aber auf mehr Zeit mit der Familie.

Einen Tag hatte Jens Breitenbach Zeit, um sich zu entscheiden: Er sagte Ja, wechselte in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und ist jetzt der neue Sprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder. Ab Anfang August bekommt er Unterstützung. Sein alter Posten als Jugendkoordinator und Einstellungsberater wird schließlich frei – und die Stelle des Stellvertreters auch.

Es sei echter Luxus gewesen, zwei Jahre von Markus Brettschneider eingearbeitet zu werden. Mit dem Fritzlarer verbindet ihn eine langjährige Karriere. Mit der Nachfolge schließe sich der Kreis, sagt Breitenbach und lacht.



Die Arbeit sei sehr neu und ungewohnt für ihn gewesen. Es sei aber ein immens wichtiges Themengebiet und es mache ihm sehr viel Spaß. Er werde sich jetzt weiter einfinden und vielleicht auch etwas anpassen: Die moderne Kommunikation sei geprägt von Transparenz. Die Ermittlungsarbeit und der Persönlichkeitsschutz stünden aber über allem.



Er freue sich auf den Dienst für die Öffentlichkeit. Insbesondere die erfolgreiche Präventionsarbeit wolle er fortführen: „Jeder verhinderte Betrug ist ein Erfolg.“ Gespannt sei er auf die künftigen neuen Themenfelder, sagt Breitenbach. (Damai D. Dewert)

Zu den Personen

Markus Brettschneider (60), lebt in einem Fritzlarer Stadtteil. Der Polizeihauptkommissar ist verheiratet und hat „zwei ziemlich erwachsene“ Töchter. Zum Haushalt gehören noch Schildkröten.

Brettschneider ist seit dem 1. Oktober 1979 bei der Polizei. Er war in Südhessen und dann 18 Jahre in der Polizeistation Fritzlar tätig. Seit 2006 war er in der Pressestelle.

Jens Breitenbach (48), wurde in Homberg geboren und wuchs in Borken auf. Der Polizeihauptkommissar lebt mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in Fritzlar. Breitenbach ist seit 1991 bei der Polizei.

Er war viele Jahre bei der Beweissicherungseinheit in Wiesbaden und der Bereitschaftspolizei in Kassel tätig. Zuletzt war er viele Jahre in der Polizeistation Fritzlar.