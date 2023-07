Gesundheitszentrum in Melsungen kommt

Melsungen

Im Altbau soll das Gesundheitszentrum mit teilstationären Betten untergebracht werden, bis der geplante Neubau fertig ist.

Der Weg für ein Gesundheitszentrum in Melsungen ist frei. Die Stadt kauft von Asklepios den Altbau an der Kasseler Straße, das Parkhaus und das Baugrundstück am Brauereiweg.

Melsungen – Auf dieses Vorgehen einigten sich Melsungens Stadtverordnete am Mittwoch in einer Sondersitzung des Parlaments. Im Altbau soll das Gesundheitszentrum mit teilstationären Betten untergebracht werden, bis der geplante Neubau fertig ist.

Das kann noch drei bis vier Jahre dauern. Der Betrieb im Altbau soll so schnell als möglich beginnen. Grundsätzlich ist für den Übergang des Versorgungsauftrags noch die Entscheidung im Landeskrankenhausausschuss nötig. Der tagt am kommenden Mittwoch.

Ein Kaufpreis wird nicht fällig – im Gegenteil: Die Stadt erhält etwa 62 000 Euro, die der Landkreis noch von Asklepios zu erhalten hat und an die Stadt weiterreicht.

Laut Melsungens SPD-Fraktionschef Volker Wagner werden 260 000 Euro Grunderwerbssteuer fällig, die sich die Stadt und der Schwalm-Eder-Kreis teilen. Das sind jedoch Peanuts im Vergleich zu der Summe, die die Stadt für den Neubau aufbringen muss.

Viele Vertreter im Krankenhausausschuss Jetzt hängt es nur noch an der Entscheidung des Landeskrankenhausausschusses. In dem sitzen neben Vertretern aus dem Sozialministerium auch Vertreter der hessischen Krankenhausgesellschaft, der Landesverbände der Krankenkassen, der Landesärztekammer, des Landkreistags und weitere. Finanziert werden soll der Neubau mit etwa 15 Millionen Euro vom Land, 5 Millionen Euro vom Kreis und von der Stadt sowie mit Geld aus einer Geberkonferenz und einem Kredit. (ddd)

Gebaut wird nur, so steht es im Beschluss, wenn die gesamte Finanzierung gesichert ist. Laut Planung wird der Neubau etwa 40 Millionen Euro kosten – aktuell gibt es noch eine Deckungslücke von etwa 15 Millionen Euro. Bauherrin wird die Stadt Melsungen beziehungsweise eine noch zu gründende gemeinnützige Gesellschaft, eine gGmbH.

Ebenfalls bestätigten wurden das Kreiskrankenhaus Rotenburg und die Orthopädische Klinik Hessisch Lichtenau als Betreiber. Dabei betonte Volker Wagner, dass von beiden Standorten keine Leistungen nach Melsungen verlagert würden, sondern das Angebot in Melsungen als ergänzend anzusehen sei.

Die Entscheidung für Rückkauf und möglichen Neubau fiel einstimmig. Dafür hatte FDP-Fraktionschef Nils Weigand zuvor geworben. „Wir sind es den 45 000 Menschen im Altkreis schuldig, eine angemessene Gesundheitsversorgung zu erhalten“, sagte FWG-Fraktionschef Stefan Witzel. (Damai Dewert)