Designer und Künstler stellen aus und verkaufen Stücke in Melsungen

Was haben Würzburg, Kiel und München mit Melsungen gemeinsam? Den Designmarkt „Deine Eigenart“, der am Sonntag, 28. Oktober, von 11 bis 17 Uhr in der Kulturfabrik Station macht.

Bei dem Markt stellen Designer Mode, Schmuck, Taschen, Kleinmöbel, Illustrationen und kleine Köstlichkeiten aus und verkaufen auch. Liebhaber von handgemachten Unikaten finden dort alles was das Design- und Kreativherz begehrt, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters Gip Marketing & Events GmbH.

Mit unabhängigem Design und innovativen Ideen machen die Deine Eigenart-Märkte an neun Standorten in Deutschland Station, auch in der Kulturfabrik in Melsungen. Für die Märkte werden außergewöhnliche Veranstaltungsorte gewählt, in denen die Designer ausstellen und verkaufen können.

„Drei neue Standorte können wir auf unserer Tour begrüßen: Deine Eigenart feiert Premiere in Melsungen, Würzburg und München“, freut sich Geschäftsführer Ingo Müller-Dormann über die erneute Expansion seines Konzepts.

Designer nutzen die Chance ihre individuell gefertigten Produkte auf dem Markt in schöner Atmosphäre zu verkaufen und Kontakte zu knüpfen. Seit über zwei Jahren arbeitet Deine Eigenart zudem mit der Plattform Fashion Exchange zusammen und bietet auf den Märkten eine gesonderte Fashion-Area mit den neusten Kollektionen von 25 Modedesignern aus ganz Deutschland – eine Besonderheit, die momentan kein anderer Markt bieten kann, wie der Veranstalter informiert.

+ Handgemachte Produkte: Künstler und Designer stellen ihre Werke aus und präsentieren Unikate. © gip marketing & events GmbH

Das Berliner Label Costura wird alltagstaugliche, aber feminine Mode präsentieren. Die Kollektion besteche durch einen Mix an Bequemlichkeit, Qualität und dem gewissen Etwas. Eine ganze Serie geschwungener Leuchten aus Hochleistungsbeton wird PS Design zeigen, sowie auch eine Schmuckkollektion. Das Label Collection Birkenrinde präsentiert naturbelassene Dosen aus Birkenrinde. Das Label hat seine Werkstatt in Russland und spezialisierte sich auf altbewährte Technik in Verbindung mit moderner Funktionalität.

Ein Höhepunkt des Deine Eigenart Marktes ist der Fashion Exchange-Pop-up-Store: Ein kurzfristiger und provisorischer Laden in der Kulturfabrik, in dem hochwertige Kleidungsstücke kleiner Designlabels zu erwerben sind.

Ein weiterer Höhepunkt des Ladens auf dieser Herbsttournee ist die Linesheet Kollektion des New Yorker Mode-Marke Vera De Nero, wie der Veranstalter mitteilt.

Die Marke kombiniere New Yorker Tradition mit modernem Design. Klassische Schneiderkunst verbinde sich mit unaufdringlicher New Yorker Ästhetik zu tragbarer Kleidung.

Aussteller können noch am Designmarkt in der Melsunger Kulturfabrik teilnehmen

Besucher des Marktes Deine Eigenart können am Sonntag, 28. Oktober, von 11 bis 17 Uhr, gemütlich in der Kulturfabrik in Melsungen stöbern. Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Kinder bis 14 Jahren sind frei.

Designer und Künstler, die eigene handgemachte Werke beim Markt ausstellen möchten, können sich unter www.deine-eigenart.de und www.faex.eu über alle Einzelheiten informieren und sich noch für den Markt anmelden.