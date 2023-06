Die Fulda in Guxhagen vermüllt, doch keiner ist für zuständig

Von: Fabian Becker

Beklagen das Treibgut am Fuldawehr in Guxhagen: Die Anwohner Ulf Wahnel und Ute Wahnel setzen sich für die Säuberung ein. © Fabian Becker

Müll treibt seit einiger Zeit zwischen Totholz am Guxhagener Fuldawehr. Das ärgert Anwohner und Anlieger. Da die Zuständigkeiten kompliziert sind, wird es bis zur Reinigung noch dauern.

Guxhagen – Nicht nur Treibgut, auch immer mehr Müll sammelt sich bei der Wasserkraftanlage Guxhagen-Breitenau. Die letzte große Reinigung fand 2021 statt, kleinere Säuberungen bis Februar 2022.

„Seitdem tut sich nichts mehr“, berichten die Anwohner Ulf und Ute Wahnel. Dabei habe sich die Situation noch verschlimmert, denn durch eine Beschädigung des Abstandshalters, eines Schwimmbalkens, würden Äste und Müll nun fast bis ans Ufer geschwemmt.

Andere Wehre, zum Beispiel in Melsungen und Rotenburg, würden regelmäßig von Treibgut befreit. „Die natürlichen Stoffe sind als Renaturierung der Fulda vielleicht noch hinnehmbar, aber nicht der Müll, der dann zu Mikroplastik werden und in die Umwelt kommen kann“, sagen die Wahnels.

„Es hieß, bei Hochwasser werde das Treibgut weggeschwemmt, aber nichts hat sich getan.“ Im Sommer bildeten sich dort Morasttümpel mit vielen Mücken. „Die Behörden schieben die Verantwortung hin und her, niemand fühlt sich verantwortlich.“

Findet sich zwischen Totholz: Kanister, Bälle und Flaschen. © Becker, Fabian

Verantwortung für Säuberung hat sich 2021 geändert

Die Säuberungen übernahm früher die Firma Vitos Kurhessen, die die Nutzungsrechte für die Mühle zur Stromerzeugung hatte. Für dass Unternehmen erklärte Torsten Ahlers, die Rechte seien Ende 2021 ausgelaufen, der Vertrag im Februar 2022 aufgelöst worden und der Schlüssel für die Anlage längst abgegeben (HNA berichtete).

Vitos sei daher nicht mehr für die Treibgutentsorgung zuständig, sondern das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA).

Mehrere Stellen teilen sich Zuständigkeit

„Treibgut und Unrat wäre dann durch das WSA zu entfernen, wenn Beeinträchtigungen oder Gefahren für die Passierbarkeit der Fulda bestehen oder drohen“, sagt Fachbereichsleiter Jens Köhne. Das sei aber nicht der Fall.

Der Schwimmbalken gehöre zum stillgelegten Kraftwerk. Das WSA sei deshalb mit dem ehemaligen Betreiber und dem Regierungspräsidium Kassel (RP) im Austausch. Was die Wasserqualität angeht, sei die Obere Wasserbehörde des RP zuständig.

Treibgut hat keine negativen Umwelt-Auswirkungen

Durch diese Ansammlung von Treibgut sei weder der Abfluss nachteilig verändert noch werde die Gewässerqualität in ökologischer oder chemischer Hinsicht beeinträchtigt.

Nach Ansicht der unteren beiden Bilder, die die HNA dem RP mit der Presseanfrage zukommen ließ, teilte RP-Sprecher Hendrik Kalvelage zudem mit: „Auf den von Ihnen übersandten Bildern ist ganz überwiegend Treibgut pflanzlichen Ursprungs, vor allem Totholz zu sehen, wie es alle Fließgewässer in Abhängigkeit von den jeweils gegebenen Abflussverhältnissen mehr oder weniger mit sich führen.“

Das RP habe eine Zuständigkeit im Bereich der Wasserkraftnutzung, weshalb ein Mitarbeiter im März die Breitenauer Mühle besichtigt habe. „Zu diesem Zeitpunkt war der Schwimmbalken oberhalb des Turbineneinlaufs der Breitenauer Mühle intakt“, sagt Kalvelage.

Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung habe bestätigt, dass dies noch der Fall sei. Auch die Passierbarkeit für den Boots- und Schiffsverkehr sei gegeben, sonstige Gefährdungen für die Anlagensicherheit würden aktuell ausgeschlossen.

Keine Einigung, wer für die Beseitigung verantwortlich ist

Für die Beseitigung und Entsorgung von Treibgut in Oberflächengewässern gebe es keine festgelegte Zuständigkeit und keine rechtliche Handhabe, jemanden zu verpflichten, sagt der RP-Sprecher.

„Eine Verpflichtung zur Entsorgung entsteht erst in dem Moment, wenn dem Gewässer Treibgut entnommen wird.“ Während des Betriebs habe der Betreiber Treibgut im Bereich der Anlage beseitigt. „Seitdem liegt die Wasserkraftnutzung brach.“

Eine Perspektive für eine weitere Wasserkraftnutzung gebe es nach Kenntnis des RP dort nicht mehr. Seitens der Wasserstraßenverwaltung sei aber geplant, die Längsdurchgängigkeit des Fuldawehrs wiederherzustellen. Das werde die Treibgutansammlung möglicherweise mindern.

Köhne bestätigt das Vorhaben. Er sagt aber auch: „Wir sind in einem so frühen Planungs- und Entwicklungsstatus, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt inhaltlich und zu den Auswirkungen keine stichhaltigen Angaben weitergeben kann.“

Vor dem kaputten Abstandshalter: Müll schwimmt zwischen dem Totholz. © Becker, Fabian

Gemeinde weiß über das Problem Bescheid

Das Problem ist auch der Gemeindeverwaltung bekannt und „sicherlich nicht zufriedenstellend“, sagte Bürgermeisterin Susanne Schneider in der jüngsten Gemeindevertretersitzung auf Anfrage der Freien Wähler.

Wegen Beschwerden von Anwohnern habe es mit der Bundeswasserstraßenverwaltung und der Gewässeraufsicht des RP von März bis Mitte Mai Gespräche über Zuständigkeiten und mögliche Treibgutbeseitigungen gegeben.

„Die Bundeswasserstraßenverwaltung stellt fest, dass von dem Treibgut keine Gefahr ausgeht“, sagt Schneider. Allerdings gebe es seit 2008 eine Genehmigung dieses Bereiches für Vitos, aus der sich eventuell Verpflichtungen ergeben könnten, egal ob das Kraftwerk betrieben wird oder nicht.

„Die behördlichen Nutzungsgenehmigungen sind erloschen und wurden nicht erneuert“, sagt Vitos-Sprecherin Andrea André. „Alle Nutzungsverträge mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt des Bundes sind beendet.“ Das bestätigt Köhne.

Vitos bringt sich als betroffener Anlieger in Diskussionen ein

Vitos Kurhessen sei aber als Anlieger betroffen, sagt André. „Mit den zuständigen Behörden und der Gemeinde sind wir im Austausch über die Zuständigkeiten.“ Für Beteiligte und Anlieger müsse eine tragbare und langfristige Lösung für den Treibgutstau am Fuldawehr gefunden werden. „In die Diskussion bringen wir uns ein.“

Auch die Reparatur des Schwimmbalkens werde ein Thema sein. Er sei wohl durch die Strömung und aufgrund des vielen Treibgutes, das dagegen gedrückt hat, gebrochen. Das Unternehmen könne sich aber nicht weiter zu dem laufenden Verfahren äußern.

Ein weiteres Gespräch soll im Juli stattfinden

Das RP schaue sich die Lage als Teil ihrer Aufsichtspflicht regelmäßig an, zuletzt Mitte März, berichtet die Bürgermeisterin. Weitere Sichtungen seien geplant. Es sei bisher aber keine Notwendigkeit zum Handeln festgestellt worden, da von den Totholzablagerungen keine nachteilige Änderung des Abflusses hervorgehe.

„Die Beseitigung des angeschwemmten Mülls liegt nicht in der Beseitigungspflicht der Gemeinde“, sagt Schneider. Eigentümerin und damit in der Pflicht sei die Bundeswasserstraßenverwaltung. In Absprache mit dem RP werde im Juli ein Gespräch mit allen Beteiligten stattfinden. (Fabian Becker)