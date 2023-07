Die Macher von morgen: Tischler-Gesellen in Melsungen freigesprochen

Von: Manfred Schaake

Teilen

Die Sieger des Innungswettbewerbs „Die gute Form“: von links Leona Hartung vor der Garderobe aus Eiche, Pia Hellwig hinter dem Aufbewahrungsmöbel in Esche, Jakob Ewald sowie Eric Mans. © Manfred Schaake

Zwölf Tischlergesellen aus der Region wurden jüngst freigesprochen. Der Obermeister der Tischler-Innung bezeichnet den Beruf als krisenfest.

Melsungen/Schwalm-Eder – „Sie haben den Test Ihrer fachlichen Tischler-Intelligenz bestanden und erhalten heute dafür Ihren Gesellenbrief.“ Mit diesen Worten hat der Obermeister der Tischler-Innung, Jens Günther, zwölf Tischlergesellen gratuliert. „Genießen Sie diesen Erfolg, seien Sie stolz auf das Erreichte, lassen Sie in Ihrer Bereitschaft zum Lernen niemals nach“, sagte Günther den Gesellen bei der Freisprechungsfeier in der Kreissparkasse in Melsungen. Der Beruf des Tischlers biete so viele Möglichkeiten, sich zu entfalten und weiterzuentwickeln.

Tischler ist nach den Worten des Obermeisters einer der schönsten und vielseitigsten Berufe. Betriebe, die ausbilden, und die Lehrkräfte in den Berufsschulen nehmen eine für die Gesellschaft unbezahlbare Verantwortung wahr, sagte Günther.

Der Beruf des Tischlers habe sich in den vergangenen Jahren „in Zeiten von multiplen Krisen“ als außerordentlich krisenfest bewiesen, sagte der Obermeister, und: „Kurzarbeit, Stellenabbau, staatliche Hilfen – nicht bei uns.“ Selbst während des Lockdowns sei auf die Tischler immer Verlass gewesen.

Zum Thema künstliche Intelligenz sagte Günther, manche Berufe werden nicht mehr in der bisherigen Form nachgefragt sein oder sich zumindest stark verändern müssen – „nicht bei uns, denn praktisches Tun, praktische Intelligenz ist durch keine künstliche Intelligenz zu ersetzen.“ Das Handwerk habe schon immer verstanden, sich neue Technologien zunutze zu machen. „Sie sind die Macher von morgen, Sie werden in den nächsten Jahren sehr gefragt sein“, sagte Günther den Gesellen und wünschte ihnen weiterhin viel Glück und Erfolg.

Freuen sich über die bestandene Gesellenprüfung im Tischlerhandwerk: die erfolgreichen Absolventen, Mitglieder des Prüfungsausschusses, Vertreter aus Handwerk, Politik und Wirtschaft sowie Ausbilder. Das © entstand vor der Kreissparkasse in Melsungen, dem Ort der Freisprechungsfeier. Fotos: Manfred Schaake

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Frank Theis, appellierte an die Gesellen, niemals den Mut zu verlieren und immer offen für Neues zu sein: „Nutzt die Möglichkeiten zur Weiterbildung und bleibt immer am Puls der Zeit.“ Die Arbeit der Tischler werde in vielen Bereichen des täglichen Lebens gebraucht.

Die Tischlerbranche sei eine der ältesten und traditionsreichsten Handwerksberufe, sagte Theis. Die neuen Gesellen hätten das Privileg, Teil dieser Geschichte zu sein und die Zukunft des Tischlerhandwerks mitzugestalten. Was Tischler schaffen, sei nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend und von hoher Qualität. Sein Appell an die Gesellen: „Bleibt unserem Handwerk treu, denn unser Land hat viele Theoretiker, Menschen mit praktischen Fähigkeiten werden gebraucht und sind begehrt.“ Dies sei auch eine Aufforderung zur Weiterentwicklung.

„Es ist genial, zu sehen, was Ihr könnt und was Ihr leistet“, lobte Landrat Winfried Becker die Gesellen. Bei den Gesellenstücken hätten sie „unglaubliches Geschick“ gezeigt. Tischler hätten eine gute Zukunftsperspektive, der Tischlerberuf sei sehr vielseitig. Das Handwerk sei „ganz, ganz wichtig in unserer Gesellschaft, ohne Handwerk würde vieles nicht mehr so gehen, was selbstverständlich ist.“ Becker ermutigte die Gesellen, weiter zu lernen und den Meisterbrief zu erlangen. Der Landrat dankte Ausbildern, Schulen, den Innungen, der Kreishandwerkerschaft, „alle ziehen an einem Strang für eine gute Zukunft.“

„Ich bin stolz auf Eure Prüfungsergebnisse, ich habe gern mit Euch zusammengearbeitet“, sagte die Berufsschullehrerin Lena Miksch zu den Gesellen. Die Gesellenprüfung sei eine gute Basis für das weitere Leben.

Die drei Besten: Die Besten der jüngsten Gesellenprüfung im Tischlerhandwerk, in Klammern die Ausbildungsbetriebe sind: Leona Hartung (Christian Bock Tischlermeister, Bad Wildungen-Braunau), Pia Hellwig (Tischlerei Draude GmbH Fritzlar) und Jannik Staude (Jörg Helwig Glasermeister/Tischlerei Obermelsungen).

Die weiteren Gesellen: Jakob Ewald (Ralf Morsch Tischlermeister Uttershausen), Julian Frank (Marko Prentzel, Tischlermeister Züschen), Edward Hartwik (Tischlerei Bergmann GmbH Innenausbau-Bestattungen Wichdorf), Eric Mans (Ehring GmbH Tischlerei Homberg), Robert Pschibul (Tischlerservice Melsungen GmbH Felsberg), Karl Schiller (Michael Eckhardt & Volker Schönhut GbR Schreinerei Frielendorf), Maurice Wick (Volker Lengemann Tischlermeister Grifte), Lucas Wilde (Werner Dietrich Schreinerei und Küchen-Service Maden), Mattis Wilde (Ralf Morsch Tischlermeister Uttershausen.

Sieger des Wettbewerbs: Weiter wurden die Sieger des Innungswettbewerbs „Die gute Form“ bekannt gegeben. Mit ihrem Gesellenstück „Das Aufbewahrungsmöbel in Esche“ belegte Pia Hellwig den ersten Platz beim Innungswettbewerb „Die gute Form“. Leona Hartung kam mit ihrer Garderobe in Eiche auf Platz zwei. Der dritte Platz wurde diesmal zweimal vergeben an Eric Mans mit dem Schreibtisch aus Nussbaum und Ahorn sowie Jakob Ewald mit dem Gesellenstück „Das Sideboard für jeden Raum“. Eine Belobigung gab es für Mattis Wilde für ein Hängeboard aus Kernesche. (Manfred Schaake)