Bauarbeiten an neuer Höchstspannungsleitung in Hessen fertig

Die Stromleitung Wahle-Mecklar in Hessen ist fertig

Von: Damai Dewert

Am Haken: Der Hubschrauber bringt das Vorseil, an dem die Stromleitung hängt. Diese wird dann quasi eingefädelt und mit Winden weiter gezogen. Dieses Bild entstand bei der Gemeinde Söhrewald. © Tennet

Der hessische Teil der 380-kV-Leitung Wahle-Mecklar ist fertig. Insgesamt 179 dieser Masten wurden in Hessen auf 65 Kilometern seit 2018 gebaut.

Melsungen – Fünf Jahre Bauzeit, 300 Millionen Euro: Der hessische Teil der 380-kV-Leitung Wahle-Mecklar ist fertig. „Hessen kann Energiewende“, sagte Hessens Wirtschafts- und Energieminister Tarek Al-Wazir dazu im Schatten von D 65. Der 60 Meter hohe Strommast steht auf einem Hügel nahe dem Melsunger Stadtteil Röhrenfurth. Sein Nachbarmast D 66 ist 95 Meter hoch – von dort führt die Höchstspannungsleitung über bewaldete Hügel in Richtung Mecklar.



Insgesamt 179 dieser Masten wurden in Hessen auf 65 Kilometern seit 2018 gebaut. Doch obwohl sie weithin sichtbar sind und mehrere Waldschneisen geschlagen werden mussten, habe es in Hessen keine Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss gegeben. Das müsse er herausstellen, sagte Al-Wazir am Dienstag während des Ortstermins. Die Akzeptanz für die neue Stromleitung und die Trassenführung sei hoch in Nordhessen.



Nicht zuletzt sei das ein Verdienst des ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der habe selbst und mit seiner Behörde viel dafür getan, dass die Menschen mitgenommen werden. Dadurch sei Wahle-Mecklar das wohl unbekannteste Großprojekt der Energiewende, sagte Al-Wazir. „Nur mit dem Netzausbau schaffen wir die Voraussetzungen, erneuerbare Energien ins Stromnetz zu integrieren und damit deren Anteil dauerhaft zu erhöhen“, sagte Al-Wazir.



Diese Leitung werde dazu beitragen, die strukturellen Netzengpässe in Nord-Süd-Richtung spürbar zu verringern. Bis 2045 werde sich der Stromverbrauch in Deutschland unter anderem wegen der Elektrifizierung und der Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energiequellen verdreifachen, sagte Georg Praehauser, Tennet-Direktor für Netzausbauprojekte.



Im Norden müssten Offshore-Windparks abgeregelt werden und im Süden fehle gleichzeitig der Strom. Teurere Kohlekraftwerke füllten aktuell diese Lücke, sagte Praehauser. Fachleute sprechen von Redispatch. Die insgesamt 230 Kilometer lange Leitung erhöhe die Übertragungskapazität für Windenergie und werde in Zukunft die Versorgungssicherheit und Netzstabilität in Niedersachsen und Nordhessen gewährleisten.



Wahle-Mecklar kostet insgesamt 1,3 Milliarden Euro. Mit den künftig geringeren Redispatch-Kosten spare die Leitung jährlich 100 Millionen Euro, rechnet Projektleiter Jens Siegmann vor.

Mehr Leitungen: Weil die Masten zum Teil mehr als eine Leitung führen müssen, wurden sie aufgestockt, wie hier bei Melsungen. © Tennet

Bauarbeiten an neuer Höchstspannungsleitung in Hessen fertig

2024 soll der Strom durch die neue 380-kV- Leitung vom niedersächsischen Fahle ins hessische Meciar fließen. Die Leitung löst die fast 100 Jahre alten 110-kV-Leitungen ab. Die Höchstspannungsleitung wird die Netzknotenpunkte Fahle in Niedersachsen und Meciar in der Gemeinde Ludwigsau in Nordhessen miteinander verbinden.

Die Bauarbeiten am hessischen Teil der Höchstspannungsleitung begannen laut Georg Praehauser, dem Direktor für Netzausbauprojekte beim Stromnetzbetreiber Tennet, im Mai 2018 und wurden jetzt im Zeitplan abgeschlossen.

Zahlen

1,3 Milliarden Euro wird die neue Stromleitung nach Fertigstellung gekostet haben. Das Geld solle aber in gut zehn Jahren eingespart werden, berichtet Jens Siegmann, Projektleiter für Wahle-Mecklar bei Tennet. Denn aktuell werden hohe Entschädigungen an die Offshore-Windparkbetreiber im Norden gezahlt. Die Zahlungen sind immer dann fällig, wenn das Netz an der Kapazitätsgrenze ist und kein Windstrom mehr aufgenommen werden kann – etwa 100 Millionen Euro seien das jährlich. 230 Kilometer lang ist die Leitung.

Der Bau ist in vier Abschnitte A bis D unterteilt. Abschnitt D umfasst die 65 Kilometer, die in Hessen liegen. Die Leitung hängt dabei an 179 Masten. 44 Kilometer bestehender Leitung werden mitgenommen und fast 49 Kilometer zurückgebaut. Die Kosten für das hessische Teilstück belaufen sich auf 250 Millionen Euro Baukosten und 50 Millionen Euro für Planung und Genehmigungen.

Für die Erschließung der Trassen hatte Tennet 600 Kilometer nicht öffentlicher Wege ertüchtigt, damit die tonnenschweren Fahrzeuge und Gerätschaften an Ort und Stelle gebracht werden konnten. Etwa 100.000 Tonnen Schotter seien dazu benutzt wurden. Das entspricht 5000 Fuhren mit einem 20-Tonnen-Kipplaster.

Schneller als Niedersachsen: Zur Fertigstellung des hessischen Teilstücks trafen sich (von links) Reinhold Kliegel, Georg Praehauser, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, Jens Siegmann, Michael Kolb und Ulrich Ottermann (alle Tennet). © Damai Dewert

Besonderheiten

Das Besondere an diesem Abschnitt: Die fast 45 Kilometer bestehender Leitungen – Bahnstromleitungen – die mitgenommen wurden, hat man unter Strom „umgehoben“. Wahle-Mecklar hat mit 13 Kilometern die bislang längste Wechselstrom-Erdkabelstrecke in Deutschland.

Wechselstrom ermögliche, so sagte Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir auch unterwegs den Strom der Millionen Erzeuger aufzunehmen, die entlang der Leitung leben. Denn anders als früher gebe es in Deutschland nicht mehr nur die 500 großen Kraftwerke, sondern auch die vielen privaten und kommunalen Anlagen.

Weiterbau

Das Höchstspannungsnetz müsse kontinuierlich weiterausgebaut werden, sagt Al-Wazir. Dies sei in der Vergangenheit in Richtung München schwierig gewesen. Ohne Leitungen komme auch in Bayern kein Strom aus der Steckdose. Verstanden hätte es die CSU erst, als sie realisierten, dass der Industriestrom sonst eines Tages in Wolfsburg zwei Cent weniger als in Ingolstadt koste. (Damai D. Dewert)