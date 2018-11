Dieser B.Braun-Azubi ist Deutschlands Bester 

Bundesbester an der Maschine: Eric Armbruster hat seine Ausbildung zum Industrieelektriker als Bester in Deutschland abgeschlossen. Er arbeitet bei B. Braun in Melsungen. Im Bild wechselt er eine Spule mit Bauteilen für Dialysemaschinen-Leiterplatten.

Zwei Bewerbungen hatte Eric Armbruster geschrieben, um eine Ausbildung zu machen. Dass er sich für B. Braun in Melsungen entschieden hat, ist für das Unternehmen ein Glücksfall.

Denn der 18-Jährige hat seine Ausbildung nach zwei Jahren als Bester in Deutschland abgeschlossen. Axel Becker, Leiter Technische Berufsausbildung, sagt über Armbruster: „Er ist unser Leuchtturm.“

Keiner der bundesweit 213 Industrieelektriker-Auszubildenden der Fachrichtung Systeme und Geräte war bei der Abschlussprüfung so gut wie Eric Armbruster. Schwer sei die Prüfung nicht gewesen, sagt er, gibt aber auch zu, viel dafür gelernt zu haben.

Für ihn war schon früh klar, „dass ich was mit Technik machen will“. Als Kind schraubte er gern Geräte und Spielzeug auseinander, weil er zum Beispiel wissen wollte, wie ein ferngesteuertes Auto funktioniert und ob es noch läuft, wenn er ein Teil ausbaut. Das habe nicht immer geklappt.

Und weil ihm das Tüfteln liegt, kommt ihm auch sein neuer Arbeitsplatz zugute. Armbruster wurde von B. Braun übernommen und arbeitet nun im Werk C am Schwarzenberger Weg. Dort betreut er „eine große, komplizierte Maschine, die sehr abwechslungsreich ist und bei der ich alles anwenden kann, was ich gelernt habe“. Dabei handelt es sich um eine Bestückungsanlage, an der Leiterplatten-Rohlinge mit Steckern, Kondensatoren und Prozessoren aufgebracht werden, die in Dialysegeräten zum Einsatz kommen. Da muss er dann auch mal nachlöten, wenn die Maschine einen Fehler gemacht hat. „Löten macht Spaß“, sagt er.

Zurzeit arbeitet er nur in der Frühschicht und kommt mit einer Fahrgemeinschaft nach Melsungen, weil er selbst hat noch keinen Führerschein.

„Er war noch minderjährig, als er Deutschlands bester Industrieelektriker wurde“, betont Axel Becker. Aber die Führerschein-Theorie hat Armbruster schon in der Tasche. Und bald hoffentlich auch den Führerschein.

Zielstrebig wie er ist, sagt Deutschlands bester Industrieelektriker-Azubi, der einen Realschulabschluss hat: „Ich will Informatik studieren, und jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich dahin komme.“

Zur Person: Eric Armbruster (18) kommt aus dem Borkener Stadtteil Großenenglis. Er hat eine Zwillingsschwester, Sophie, und die zehnjährige Schwester Milly. Die Christophorus-Schule in Oberurff 2016 hat er mit dem Realschulabschluss verlassen. In seiner Freizeit zeichnet er gerne, am liebsten Konzeptskizzen für PC-Spiele, die er selbst programmiert.