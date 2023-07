Dreitägiges Fest zu 100 Jahre TSV Schwarzenberg

Fußballsparte feiert 60 Jahre

Programm auf dem Sportplatz in Schwarzenberg gibt es am Samstag und Sonntag. Unser Bild entstand beim Fußball-Camp mit Guido Buchwald im Mai.

Der TSV Schwarzenberg wird dieses Jahr 100 und die Fußballabteilung 60. Dazu plant der Verein unter anderem ein Kicker-Turnier und einen Festkommers.

Schwarzenberg – Zum 100-jährigen Bestehen des TSV Schwarzenberg hat es dieses Jahr bereits einige Veranstaltungen gegeben. So wurde ein Fest an der neuen Kroneneiche veranstaltet und es gab ein Fußball-Camp für Kinder mit Ex-Nationalspieler Guido Buchwald. Wie der Verein mitteilt, steht für das kommende Wochenende der „letzte große Akt“ mit einer dreitägigen Feier an.

Es soll der Höhepunkt des Jubiläumsjahres sein. Neben dem 100-jährigen Vereinsbestehens werden auch 60 Jahre Fußball-Abteilung gefeiert. So sieht das Programm für Freitag, 14. Juli bis Sonntag, 16. Juli aus.

Am Freitag gibt es ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Schwarzenberg zur Eröffnung einen Festkommers. Es werden Reden gehalten, Ehrungen vergeben und mit einer TSV-Slideshow wird die Vereinsgeschichte präsentiert. Außerdem verspricht der Verein Brotzeit und Fingerfood. Dazu gibt es Live-Musik.

100 Jahre TSV: Alte-Herren-Meisterschaft geplant

Das Programm am Samstag findet auf der Wald-Sportanlage Schwarzenberg statt. Beginn ist um 13.30 Uhr mit einem Hobbykicker-Dorfturnier. Das geht laut TSV bis etwa 17.15 Uhr. Ab 18 Uhr bis etwa 22 Uhr steigt dann die Alte-Herren-Stadtmeisterschaft. Anschließend ist ein Ausklang mit Musik, Bier, Softdrinks, Pommes, Brat- und Currywurst geplant.

Auch der dritte Veranstaltungstag am Sonntag findet auf dem Sportplatz Schwarzenberg statt. Zunächst gibt es einen Gottesdienst am Sportplatz mit Pfarrer Henning Meinecke. Beginn: 10.30 Uhr. Anschließend gibt es ein Brunch-Buffet.

Darauf folgt ein sogenanntes „Meet & Greet“, ein Zusammenkommen von „Kreisligalegenden, Elfmeterkillern, Goalgettern, Blutgrätschern und Trainer-Füchsen“ am Sportgelände bei Kaffee und Kuchen, Bier, Softdrinks, Currywurst, Bratwurst und Pommes, heißt es in der Ankündigung weiter.

Fußballspiel mit Vereinsikonen am Sonntag

Ab 14 Uhr gibt es dann eine Fußball-Begegnung zwischen ehemaligen Schwarzenberger Fußballgrößen, Vereinsikonen und Rekordspielern aus den sechs Jahrzehnten der Fußballabteilung. Das Spiel geht bis etwa 15.40 Uhr.

Nach Schlusspfiff ist vorgesehen, die Feierlichkeiten mit Herzhaftem vom Grill und Getränken bei Musik ausklingen zu lassen. (William Abu El-Qumssan)