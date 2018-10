Duo aus Spangenberg und Melsungen traf in Skandinavien prominente Homberger

Was für eine Überraschung für unsere Skandinavienreisenden. Fern der Heimat trafen sich Alina Diehl und Laura Engler mit zwei Hombergern.

Die beiden jungen Frauen aus Melsungen und Spangenberg wollten mit ihrem Wohnmobil ans Nordkap. In unregelmäßigen Abständen berichteten sie über ihre Erlebnisse. Dies ist der letzte Bericht, bevor es für sie zurückging.

Nach zwei Monaten ständigen Unterwegsseins, wollten wir mal wieder mehr als zwei Tage an einem Ort verbringen. Das traf sich gut, denn Anja und Jörg Hassenpflug sind durch unsere Artikel auf uns aufmerksam geworden.

Besuch beim Hessentagspaar

Sie boten uns an, für eine Woche bei ihnen zu leben und im Gegenzug halfen wir ihnen, den Hof und die Ferienhäuser für den Winter vorzubereiten. Anja und Jörg Hassenpflug stammen aus Homberg. Das ehemalige Hessentagspaar lebt jetzt in der Nähe von Sorsele in der schwedischen Provinz Västerbottens län, der historischen Provinz Lappland.

Schon direkt nach der Ankunft fühlten wir uns wie zuhause. Wir wurden herzlich empfangen und bekamen sogar ein Ferienhaus als Unterkunft. Es war wirklich schön nach zwei Monaten, sich mal wieder freier bewegen zu können und nicht den Alltag auf engstem Raum bewältigen zu müssen.

Zu unseren Aufgaben gehörte unter anderem das Einlagern von Holz und Pellets, das Streichen eines neuen Ferienhauses und im Haushalt mitzuhelfen. Trotzdem hatten wir immer genug Freizeit, um die wunderschöne Gegend Sorseles zu erkunden.

Die Woche bei Anja und Jörg verging wie im Flug und unser Abreisetag rückte immer näher. Schweren Herzens verabschiedeten wir uns von den beiden. Gerne wären wir länger geblieben. Danach ging es für uns weiter nach Norwegen.

Leider hatten wir dort etwas Pech mit dem Wetter, denn der Winter kam früher, als wir es erwartet hatten. Deswegen verbrachten wir in Norwegen nur eine Woche, in der wir uns auf den Weg in den wärmeren Süden machten.

Ernüchtert durch diese Umstände schafften wir es leider nicht mehr, uns die atemberaubenden Fjorde anzuschauen. Um trotzdem etwas von Norwegen zu sehen, änderten wir unsere Route so, dass wir in Trondheim, Lillehammer und Oslo halt machten.

Unser nächstes Ziel war das sonnige Stockholm. Wir besichtigten das Spritmuseum, das sich mit der Geschichte des Alkohols in Schweden befasst. Besonders interessant war die Champagner-Ausstellung, die sich mit der Herstellung und dem Kult rund um den Schaumwein beschäftigt.

+ Einzigartiges Licht: Alina Diehl genießt die Stimmung am See bei ihrer Skandinavienreise mit Laura Engler. © Laura Engler

In der folgenden Woche fuhren wir Richtung Kopenhagen weiter. Wir hielten noch an einigen schönen Seen in Südschweden und genossen die Natur sowie das schöne Wetter auf ausgedehnten Spaziergängen.

Die letzten Tage unserer dreimonatigen Rundreise verbrachten wir im hübschen Kopenhagen, bevor unsere Fähre von Rodby nach Puttgarden ging.

Nach über 10 000 Kilometern gefahrener Strecke erreichten wir gesund und munter unser geliebtes Nordhessen.