Ein Blick hinter die verschlossenen Türen des Melsunger Krankenhauses

Von: Damai Dewert

Sie hält die Stellung: Das leer stehende Krankenhaus in Melsungen wird von einer Sicherheitsfirma betreut. Den Tagdienst übernimmt Wachfrau Petra Kraft. Noch in diesem Jahr soll es in der Klinik weitergehen. © Dewert, Damai D.

Seit sechs Monaten steht das Melsunger Krankenhaus leer. Der letzte Patient wurde am 30. Dezember behandelt. Jetzt steht der Plan, wie es weitergehen soll. Wir haben uns in der Klinik umgeschaut.

Melsungen – Petra Kraft empfängt keine Besucher. Die Wachfrau sitzt an der Rezeption des Melsunger Krankenhauses und fast möchte man sich anmelden. Doch die Klinik liegt verlassen da.

Die Zugluft weht kleine Staubmäuse durch die leeren Gänge. Das verbliebene Mobiliar wirft dunkle Schatten, offene Schubladen, halbgeleerte Mülleimer und vereinzelte Schriftstücke erinnern leise an den einst hektischen Krankenhausbetrieb. Nadin Nagel ist die Klinikkoordinatorin bei Asklepios, sie hat die Schließung organisiert. Aber zu tun gibt es immer noch einiges.

Am Krankenhaus stationiert: Tobias Meye ist Auszubildender zum Notfallsanitäter. Nachts seien die leerten dunklen Gänge auch mal etwas gruselig. © Dewert, Damai D.

Rettungskräfte sind noch in Melsungen stationiert

Im Krankenhaus sind bis Jahresende ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug stationiert. In einem hergerichteten Krankenzimmer haben sich die Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands unter anderem ihren Aufenthaltsraum eingerichtet. Nebenan haben sie ihre Schlafräume für die Bereitschaftszeiten.

„Nachts wird es schon mal etwas gruselig“, sagt Tobias Meye. Der Ahnataler ist Auszubildender zum Notfallsanitäter. Gemeinsam mit der Spangenbergerin Lea-Sophie Höhn hat der 21-Jährige an diesem Tag Dienst. Auch sie ist Auszubildende.

Mag die Ruhe: Lea-Sophie Höhn zeigt einen Schlafraum für die Rettungskräfte, die in der ehemaligen Klinik stationiert sind. © Damai D. Dewert

Es sei schön ruhig sagen beide: „Ich nutze die Zeit hier zum Lernen“, sagt die 19-Jährige. Und auch mal für die Erste Hilfe. Am Morgen war eine junge Patientin mit einer Schnittverletzung auf der Suche nach der Notaufnahme gekommen. Die RTW-Besatzung verarztete sie.

Bereitschaftsdienst ist an Wochenende und Feiertagen besetzt

Aus einem Flur dringt Lärm. Zwei Maler streichen Räume. In die zieht der Ärztliche Bereitschaftsdienst (ÄBD) um. Nicht besonders einladend waren die diensthabenden Ärzte bisher nach hinten untergebracht.

Schöner, heller und neuer präsentiert sich das Angebot der Kassenärztlichen Vereinigung künftig. Die Sanierung sei ein Gemeinschaftsprojekt von Asklepios und Landkreis, sagt Nagel. Samstags, sonntags und an Feier- sowie Brückentagen ist die Zentrale von 11 bis 13 und von 14 bis 16 Uhr besetzt.

Tisch und Säule fehlen. Die drei Operationssäle im Krankenhaus sind einem guten Zustand – für eine potenzielle Nachnutzung. © Dewert, Damai D.

Operationssäle sind in gutem Zustand

Das Herzstück der alten Klinik waren die drei Operationssäle. Diese seien in einem guten Zustand, sagt Nagel. Ein potenzieller neuer Nutzer könnte ohne viel Aufwand loslegen. OP-Tische und Säulen fehlten allerdings.

Die Strom- und Wasserversorgung seien natürlich intakt. Die Leitungen würden regelmäßig gespült. Auch einige Büros seien noch ausgestattet. So steht im ehemaligen Chefarztzimmer von Dr. Gunther Claus noch sein schwarzer Stuhl am Schreibtisch.

Schon länger weg: Im Büro von Dr. Gunther Claus erinnert manches an den ehemaligen ärztlichen Direktor. © Dewert, Damai D.

In neuwertigem Zustand ist der gesamte Bereich der ehemaligen psychiatrischen Abteilung. Für knapp eine Million Euro waren die beiden Stationen sowie Funktionsräume erst 2020 saniert worden. Der Versorgungsauftrag ging an Vitos Kurhessen, die im Obergeschoss eine psychiatrische Ambulanz und Tagesklinik betreiben.

Die vielen Akten mit den teilweise sensiblen Gesundheitsdaten hat Asklepios professionell eingelagert. „30 Jahre müssen die Unterlagen aufbewahrt werden“, sagt Nagel. Die Haustechnik pflege auch weiterhin die Außenanlagen. „Wir wollen nicht, das hier alles verwildert.“

Es fehlen nur die Patienten: 2020 sanierte Asklepios einen Teil des Krankenhauses. Dort war bis zuletzt die Psychiatrie untergebracht. Der Trakt ist in einem Top-Zustand. © Dewert, Damai D.

Im März 2023 wurde das Licht ausgemacht

Von ehemals 300 Mitarbeitern am Standort in Melsungen waren es zum Schluss nur noch etwa 90. Im Jahr 2023 dann sogar nur noch 30 bis 40. Mit der Schließung seien etwa 40 Mitarbeiter bei Asklepios geblieben – an den Standorten in Schwalmstadt und Bad Wildungen.

So richtig das Licht ausgemacht habe Nagel erst Ende März dieses Jahres. Da wurde die Zentrale Notaufnahme geschlossen. Ein bisschen sei sie sogar froh gewesen, einen Haken an alles zu machen. Die Jahre der Verunsicherung hätten an den Kräften aller gezerrt. (Damai D. Dewert)

Ein Abschied mit Wehmut: Die Klinikkoordinatorin Nadin Nagel von Asklepios hat die Schließung organisiert und symbolisch das Licht ausgemacht. Mit den verbliebenen Kollegen gab es am letzten Tag, dem 31. Dezember 2022 noch ein Pizza-Essen. © Damai D. Dewert