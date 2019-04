Auto rollte Einfahrt in Melsungen herunter: Mann verletzt und 12.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall in Melsungen ist am Karfreitag ein 81-jähriger Melsunger schwer verletzt worden. Drei Fahrzeuge wurden beschädigt.

Wie die Polizei meldet, befuhr der Melsunger kurz vor 18 Uhr die Untere Mauergasse. An der Ecke Untere Steingasse fuhr er mit seinem Leihwagen, einem Automatik Skoda Rapid, auf ein leicht ansteigendes Grundstück. Dort parkte er das Fahrzeug. Vermutlich hatte er es aber nicht genügend gegen Wegrollen gesichert, denn das Fahrzeug machte sich selbständig und rollte rückwärts die Einfahrt hinunter. Dabei wurde der Mann verletzt. Vermutlich hatte er noch versucht, das rollende Fahrzeug aufzuhalten. Das Auto prallte dann gegen einen ordnungsgemäß geparkten Kia Punto, der durch den Aufprall etwa 1,50 Meter nach links geschoben wurde. Dann touchierte der Skoda noch einen Corsa, bei dem der Außenspiegel beschädigt wurde.

Der Fahrer des Skoda wurde bei dem Unfall am Knie verletzt und vom Rettungsdienst in die Asklepios Klinik nach Melsungen gebracht. Den Schaden an dem Leihwagen gibt die Polizei mit 5000 Euro an. An dem Kia wurde die Front zerstört, hier beträgt der Schaden 7000 Euro und die Reparatur des Außenspiegels am Corsa dürfte laut Polizei etwa 100 Euro kosten.