Eine Glocke mit zwei Gusszahlen: Was steckt hinter Obermelsunger Rätsel?

Eine Glocke in der Obermelsunger Kirche trägt zwei Gussdaten: 1949 und 1961. Das hat der Glockenexperte Dennis Willershausen entdeckt. Pfarrer Christoph Karn hat das Rätsel mit der HNA aufgelöst.

Obermelsungen – Wenn die beiden Glocken der evangelischen Kirche Obermelsungen Weihnachten einläuten, gehen die Erinnerungen zurück auf Weihnachten 1949. Vor 70 Jahren läutete im Kirchturm erstmals eine neue Glocke, die die Christen für 1949,02 D-Mark als Ersatz für eine Glocke beschafft hatten, die sie für Kriegszwecke hatten abgeben müssen. Viele Jahre hatten sich die Obermelsunger mit dem Klang nur einer Glocke begnügen müssen, die mehrere Kriege überstanden hatte. Sie war 1506 von dem Homberger Gießer Hans Kortrog hergestellt worden und erklingt in dem Ton b’.

Die neue Glocke mit dem Schlagton des‘’ und der Inschrift „Er ist unser Friede” (Epheser 2/14) hat eine Besonderheit: Sie trägt den Schriftzug „Obermelsungen Christfest 1949” und auf der anderen Seite zugleich das Gießerzeichen des Unternehmens F.W. Schilling Heidelberg mit dem Gussjahr 1961. „Ein Kuriosum”, sagt der Homberger Glockenexperte Dennis Willershausen. Er hat bisher fast 800 Kirchtürme bestiegen und rund 2000 Glocken analysiert. Aber zwei Gussdaten wie in Obermelsungen hat er noch nie erlebt.

Willershausen hatte zunächst zwei Vermutungen:

. Es gab von 1949 bis 1961 eine Bronzeglocke, die nach zwölf Jahren sprang und ersetzt wurde, oder

. Die Glocke wurde 1961 gegossen und die Inschrift soll an irgendein Ereignis am Christfest 1949 erinnern.

Heimatchronist Kurt Lohr kann sich noch gut daran erinnern, als die neue Glocke 1949 ankam: Zwei Pferde zogen einen Leiterwagen vom Melsunger Bahnhof nach Obermelsungen. „Die Glocke war auf Stroh gepackt“, erzählt Lohr. Was aber 1961 war, weiß er nicht mehr, und auch in all seinen Unterlagen findet sich nichts über das Glocken-Kuriosum.

Nach Gesprächen mit Willershausen und der HNA-Redaktion hat Pfarrer Christoph Karn das Rätsel gelöst. Seit 1. Februar 2019 ist er zusammen mit seiner Partnerin Jana Michels Seelsorger in Obermelsungen. Auch für ihn war der Fall so interessant, dass er nach unserer Anfrage Kirchenbücher, Akten und die Dorfchronik wälzte. Das Ergebnis: Eine zweite Glocke, die bereits im 19. Jahrhundert erwähnt wird, musste 1917 während des Ersten Weltkrieges abgegeben werden. Dafür bekam die Kirchengemeinde 738 Reichsmark.

Am 30. Oktober 1921 erklang erstmals wieder eine zweite Glocke vom Turm der Kirche. Die Firma Schilling in Apolda – Verwandte des nicht mehr existierenden Heidelberger Unternehmens – hatte diese Glocke für 8476 Mark gegossen. In der Chronik ist zu lesen: „Metropolitan Fuldner weiht sie feierlich ein. Die Schulkinder singen das Lied „Glocke, Du klingst fröhlich“, und der Männergesangverein steuert ein „Danket dem Herrn“ bei.“

Diese neue Glocke wurde den Obermelsungern im Kriegsjahr 1942 abgenommen und kehrte nicht zurück. Die beiden Gießerzahlen 1949 und 1961 werden in den von Pfarrer Karn gefundenen Unterlagen so erläutert: 1949 gab der Kirchenvorstand unter Vorsitz von Pfarrer Biehl der Firma Schilling in Heidelberg den Auftrag für eine Glocke. Die Kaufsumme war mit erheblichen Spenden von Gemeindegliedern aufgebracht worden. Die Glocke wird rechtzeitig zur Weihnachtszeit 1949 im Turm befestigt, doch sie weist schon bald erhebliche Mängel auf. In der Chronik wird die nicht sichere Aufhängung erwähnt, „der Klang lässt zu wünschen übrig“. Mit Beschwerden, Gutachten und Mahnungen gehen Jahre dahin, heißt es, „ehe die schadhafte Glocke kostenfrei durch die Firma Schilling ersetzt wird“.

Der Kirchenvorstand bestand seinerzeit darauf, dass die neue Glocke die Inschrift und Jahreszahl der ersten bekommt. Die Firma setzte ihrerseits das richtige Jahr des Glockengusses dazu – also 1949 und 1961.

Fest steht, so hat Pfarrer Karn herausgefunden, dass die alte Glocke in die Gießerei nach Heidelberg zurückgebracht wurde. Ob man sie eingeschmolzen hat, ist nicht überliefert. Die Gießerei hat der Kirchengemeinde am 26. Januar 1962 bescheinigt, „dass die neue Anlage in tadellosem Zustand übergeben wurde“. Und so erklingt dieses Musikinstrument zur Ehre Gottes noch heute zur Zufriedenheit der Christen. Ganz nach dem Motto Friedrich Schillers: Freude dieser Stadt bedeute, Friede sei ihr erst Geläute.