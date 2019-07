Ende der Ausbildung: Gesellenbrief für Tischler

Sie haben es geschafft: Im Bild die neuen Gesellen und Offiziellen bei der Freisprechung. Ihre Gesellenstücke werden in der Kreissparkasse Melsungen gezeigt.

Drei Lehrjahre haben eine Tischlerin und sechs Tischler erfolgreich abgeschlossen. In einer Feierstunde in der Kreissparkasse Schwalm-Eder erhielten sie jetzt ihre Gesellenbriefe.

Mehr als 30 junge Leute hatten die Ausbildung vor drei Jahren begonnen, sieben haben sie erfolgreich abgeschlossen. Die übrigen haben sich während der Lehre für andere Berufe oder Ausbildungswege entschieden.

Einige werden auch nochmal zu der Prüfung antreten, um dann das Ziel zu erreichen.

Landrat Winfried Becker lobte den hohen Leistungsstand der heimischen Handwerksbetriebe und ihre gute Ausbildung.

Becker sagte, dass eine Ausbildung im Tischlerhandwerk beste Aussichten für die Zukunft biete und krisensicher sei. Der alte Spruch „Handwerk hat goldenen Boden“ sei nach wie vor gültig.

Fachliche und persönliche Entwicklung

Innungs-Obermeister Jens Günther, betonte, dass die Entscheidung eine Tischlerlehre zu absolvieren goldrichtig war. Die Lehrzeit hat die sieben Junggesellen fachlich und persönlich weitergebracht.

Günther dankte auch den Ausbildungsbetrieben, die viel Zeit und Kosten in die Ausbildung der angehenden Tischler investiert haben. Die gute Zusammenarbeit zwischen Ausbildungsbetrieb, Berufsschule und Prüfungsausschuss habe sich wieder bewährt.

Prüfungsausschussvorsitzender Frank Theis ging auf den Prüfungsmarathon aus Theorie und Praxis ein.

Der Klassenlehrer Matthias Roher bescheinigte den Prüflingen, dass sie hart gearbeitet haben, um das Ziel zu erreichen, denn die Tischlerausbildung sei kein Zuckerschlecken.

Besonders erfolgreich waren bei den Prüfungen und dem Gesellenstücken Anna Holéczy, die das beste Prüfungsergebnis in Theorie und Praxis erbrachte, somit Kammersiegerin wurde und auch noch den 1. Preis für das beste Gesellenstück bekam.

Ein Schmuckkästchen aus amerikanischem Nussbaum

Sie hat ein TV-Bord in Eiche gefertigt. Sieger im Bereich „gute Form“ wurde Vasili Brem, der ein Schmuckkästchen aus amerikanischem Nussbaum gefertigt, dass durch die Verarbeitung und Raffinesse bestach.

Alle ausgestellten Gesellenstücke bestachen nicht nur durch Präzision, Geschmack und Formenvielfalt, sondern auch durch das Können bei der Herstellung und der Liebe zum Material Holz.

Schon Tradition ist es, dass bei der Freisprechungsfeier auch die Gesellenstücke der Junghandwerker, ausgestellt werden.

Die von hohem Können und Ideenreichtum geprägten Gesellenstücke können noch bis zum 12. Juli in der Schalterhalle der Kreissparkasse Schwalm-Eder in Melsungen, am Sparkassenplatz besichtigt werden.