Erste Nacht der Kirche in Melsungen findet am Freitag statt

Von: Fabian Becker

Teilen

In der Melsunger Stadtkirche: Zwei Organisatoren der Nacht der Kirche, Wolfgang Schrammel und Elsbeth Scharpf, zeigen, wo die Künstler am Freitag auftreten. © Fabian Becker

Konzerte, Leckereien von nah und fern und eine Krimi-Lesung gibt es bei der ersten Nacht der Kirche in Melsungen. Sie findet am Freitag (1. September) statt.

Melsungen – Konzerte, Leckereien von nah und fern und eine Krimi-Lesung: Das gibt es bei der ersten Nacht der Kirche in Melsungen, die von der Evangelischen Kirchengemeinde Melsungen veranstaltet wird. Sie findet am Freitag, 1. September, von 18 bis 23.45 Uhr in der Melsunger Stadtkirche statt.

Die Idee kam Elsbeth Scharpf während eines Lockdowns in der Pandemie. Sie hat die Veranstaltung mit Wolfgang Schrammel, Kornelia Kupski, Jutta Claus, Sabine Engler und Christiane Meurer-Kramer, die sich alle für die Evangelische Kirche in Melsungen engagieren, auf die Beine gestellt. „Ich habe mich gefragt, wie wir Menschen nach Corona wieder ansprechen können“, sagt Scharpf.

Eine Besonderheit der Nacht der Kirche entstand durch eine Idee in Scharpfs persönlichen Umfeld: Erstmals wird die Handpuppen-Ausstellung „Auf den Arm genommen“ von Menschen mit Behinderungen der Kunst-AG der Baunataler Diakonie Menschen ohne Behinderungen gezeigt.

„Es ist für jeden etwas dabei“, sagt Schrammel. „Wir starten mit etwas für Familien und am Ende spielt eine Rock- und Pop-Band.“ Als er von der Idee gehört habe, sei er begeistert gewesen. „Ich war mir sofort sicher, dass das ein Erfolg wird.“ Wichtig ist beiden, dass viele Produkte und Künstler aus der Region kommen.

Unterstützt wird die Veranstaltung vom Ökumänischen Verein Andere Zeiten und vom Kirchenkreis. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Essen und Trinken gibt es gegen eine Spende. „Nachher ziehen wir Bilanz und entscheiden, ob es eine Wiederauflage geben wird“, sagt Scharpf.

Das Programm:

18 bis 18.45 Uhr: Puppentheater von der Gruppe Valsche Fögel: In dem Stück geht es darum, wo Heimat ist.

Puppentheater von der Gruppe Valsche Fögel: In dem Stück geht es darum, wo Heimat ist. 18.45 bis 19.15 Uhr: Angeboten werden verschiedene Leckereien aus Melsunger Küchen. Wer mitmachen möchte, meldet sich im Internet auf zu.hna.de/nachtmeg0823.

Angeboten werden verschiedene Leckereien aus Melsunger Küchen. Wer mitmachen möchte, meldet sich im Internet auf zu.hna.de/nachtmeg0823. 19.15 bis 20 Uhr: Glanz und Gloria: Bezirkskantorin Kornelia Kupski tritt mit den Melsunger Blechbarten auf.

Glanz und Gloria: Bezirkskantorin Kornelia Kupski tritt mit den Melsunger Blechbarten auf. 20 bis 20.30 Uhr : Es gibt nochmal Leckereien aus Melsunger Küchen.

: Es gibt nochmal Leckereien aus Melsunger Küchen. 20.30 bis 21.15 Uhr: Musikalische Krimilesung: Autorin Nicole Braun liest aus ihrem neuen Buch „Der Sandmann von Kassel“.

Musikalische Krimilesung: Autorin Nicole Braun liest aus ihrem neuen Buch „Der Sandmann von Kassel“. 21.15 bis 21.45 Uhr: Konditor Khaled Al-Salhani, der aus Syrien geflohen ist und in Spangenberg lebt, bietet Süßigkeiten aus seiner Heimat an.

Konditor Khaled Al-Salhani, der aus Syrien geflohen ist und in Spangenberg lebt, bietet Süßigkeiten aus seiner Heimat an. 21.45 bis 22.30 Uhr: Das Melsunger A-Cappella-Ensemble „InCase“ tritt auf.

Das Melsunger A-Cappella-Ensemble „InCase“ tritt auf. 22.30 bis 23.00 Uhr: Al-Salhani präsentiert nochmal syrische Süßigkeiten.

Al-Salhani präsentiert nochmal syrische Süßigkeiten. 23 Uhr bis 23.45 Uhr: Die Rock- und Popband Mercy Beats gibt ein Konzert. (Fabian Becker)