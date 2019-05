Sie werben fürs Wählen: Europa-Truck machte Halt in Melsungen

In Melsungen hat der Europ-Truck von Marianne Hühn, der Vorsitzenden des parteiunabhängigen Vereins Europa-Union Schwalm-Eder Halt gemacht.

„Demokratie ist ständige Veränderung – davon lebt die EU“, sagt Marianne Hühn. Sie ist die Vorsitzende des parteiunabhängigen Vereins Europa-Union Schwalm-Eder. Seit einigen Wochen ist sie gemeinsam mit ihrem Mann, Roland Hühn und dem Europa-Truck in der Region unterwegs. Sie wollen auf die kommende Europawahl am 26. Mai aufmerksam machen und mit den Menschen vor Ort sprechen. In Melsungen machten sie nun Rast am Rathaus.

„Die Europäische Union ist meine Heimat“, sagt Hühn und verteilt Broschüren über die Zukunft der EU auf einem Tisch im Innenraum des Lastwagens. Auf dem Marktplatz versammeln sich nur vereinzelt Passsanten, bleiben kurz stehen, nehmen Flyer mit und gehen weiter. Offen für ein Gespräch sind nur wenige.

„Der Regen schreckt die Menschen wahrscheinlich ab“, vermutet Hühn. Eine Diskussion mit einem jungen Mann habe sie bereits geführt. Dieser wolle nicht wählen gehen. „Seine Argumentation basierte nur auf Vorurteilen“, sagt sie und schüttelt den Kopf. „Das sei ihm zu viel Bürokratie“.

Die Verständnislosigkeit über so eine Einstellung ist ihr anzusehen. Unter dem Vordach des Trucks sind Roland Hühn und eine Passantin ins Gespräch gekommen.

„Uns geht es gut. Wir haben die Möglichkeit, beim Essen auf Qualität zu achten – nicht auf den Preis. Das wünsche ich mir für alle Bürger Europas“, sagt Karin Kranz aus Elfershausen. „Warum muss es in deutschen Lebensmittelgeschäften Gurken für 29 Cent zu kaufen geben?“, wirft die 67-jährige fragend in die Runde. Dieser haben sich bereits auch Christiane Rößler (Grüne) und Andrea Renner (CDU) angeschlossen. Müsse es nicht und dürfe es auch nicht geben, sagt Hühn.

Sie plädiert für einen europäischen Mindestlohn. Das fördere den sozialen Ausgleich. Gehe es nach Hühn, solle es nicht nur einen europäischen Mindestlohn, sondern auch eine europäische Asylpolitik, eine europaweite Geschwindigkeitsbegrenzung und eine gemeinsame Außenpolitik geben. „Europa muss stärker zusammenhalten“, sagt sie.

Dem stimmt Heinrich Mehlburger zu, der ihre Worte beim Vorbeigehen am Truck aufgefangen hat und Halt macht. Der Melsunger hat in seinem ganzen Leben noch keine Wahl verpasst – auch bei dieser werde er seine Stimme abgeben: „Für die EU hoffe ich, dass Rechtspopulisten nicht noch mehr gestärkt werden“, sagt der 69-Jährige. Als Einzelner könne man nur wenig bewegen, gemeinsam wäre es schon leichter, sagt er und schenkt Marianne Hühn ein Lächeln. Dem stimmt sie nickend zu.

Wähler, die noch nicht wissen, welcher Partei sie am 26. Mai ihre Stimme geben sollen, können mit Hilfe des Wahl-O-Maten eine Entscheidung treffen.