Familie aus Rhünda wartet seit Jahren auf Bus-Halt

Langes Warten auf den Bus: Da die Linie 450 an Rhünda vorbeifährt, aber nicht an der Haltestelle „Insel" anhält, muss Adrian Kowalke (links) regelmäßig von seinem Vater Lars Kowalke (rechts) oder anderen Familienmitgliedern mit dem Auto abgeholt werden.

Seit zwei Jahren kämpft Familie Kowalke/Nocke aus Rhünda für einen Bus-Halt der Linie 450 im Dorf. Der NVV reagierte bisher nur unzureichend, verspricht nun aber Besserung.

Rhünda/Felsberg – Der Buslinie 450 kann man von Rhünda aus beim Vorbeifahren zuwinken. Sie fährt nämlich über die Umgehungsstraße in nur 50 Meter Entfernung am Ort vorbei. Dort halten tut sie allerdings nicht.

Das betrifft Familie Kowalke/Nocke aus Rhünda. Sohn Adrian besucht die Ursulinenschule in Fritzlar. Zur Schule kann ihn seine Mutter Stefanie Nocke mitnehmen, aber der Rückweg gestaltet sich oft schwierig.

Obwohl die Buslinie 450 von Fritzlar kommend direkt an Rhünda vorbeifährt, hält sie nicht an der dortigen Haltestelle „Insel“.

Der Umweg des Busses würde nur wenige Minuten dauern

Adrian muss also von Fritzlar über Wabern bis nach Harle fahren und dort aussteigen. Wenn ihn seine Eltern nicht abholen können, bleibt es oft an seinen Großeltern hängen.

„Würde der Bus nur 50 Meter weiter einbiegen, könnte Adrian von Fritzlar bis nach Rhünda durchfahren“, sagt Vater Lars Kowalke. „Das wäre für den Bus ein Umweg von wenigen Minuten.“ Nach dem Halt in Harle fährt er nämlich vorbei an Rhünda weiter über Rockshausen und Falkenberg.

Da er in Rhünda aber nicht hält, müsste Adrian einen komplizierten Heimweg mit dem Zug bis nach Gensungen und mit einem Bus weiter nach Rhünda nehmen. Das würde seinen Heimweg um eine Stunde verlängern.

Zu Fuß wären es drei Kilometer sowohl von Gensungen als auch von Harle aus, die Adrian im Winter im Dunkeln mit teils schweren Schulbüchern nach Hause laufen müsste. Ein Fahrrad hätte im vollen Schulbus morgens keinen Platz.

NVV reagierte kaum, verlor sogar die Fallnummer

Mehrfach hat Lars Kowalke deswegen bereits beim Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) angefragt. Seit zwei Jahren sind die Antworten allerdings nicht zufriedenstellend für den Familienvater. „Ich fühle mich wie auf ein Abstellgleis geschoben“, sagt der 51-Jährige.

Nach dem ersten Kontakt zum NVV sei ihm versprochen worden, dass sein Anliegen beim nächsten Fahrplanwechsel berücksichtigt werde. Dieser kam und ging ohne eine Änderung. Bei einem erneuten Anruf wurde Lars Kowalke gesagt, dass seine Fallnummer dem NVV unbekannt sei.

Baustellen und enge Taktung des Fahrplans als Probleme

Er wandte sich an den Schwalm-Eder-Kreis und ein für den Nahverkehr zuständigen Mitarbeiter erkundigte sich ebenfalls beim NVV. Daraufhin kam ein erneutes Versprechen, jedoch mit dem Hinweis, dass der Fahrplan sehr eng getaktet und eine Umstellung deswegen schwierig sei.

„Adrian ist bald fertig mit der Schule in Fritzlar und es ist immer noch nichts passiert“, sagt Lars Kowalke. Da sein Sohn eine Ausbildung in Fritzlar anstrebt, wäre die Busverbindung auch darüber hinaus wichtig für seine Familie.

„Wenn der Bus hier fahren würde, würden ihn vielleicht noch mehr Menschen nutzen“, sagt Stefanie Nocke. „Es wird oft argumentiert, dass man das Auto stehen lassen soll, aber muss dann doch wegen der schlechten Busanbindung den Sohn damit abholen.“

NVV sieht gute Chancen auf zeitnahe Realisierung

Auf HNA-Anfrage sagt NVV-Pressesprecherin Sabine Herms, dass ihnen die Problematik mit der Busverbindung in Rhünda bekannt ist.

Wegen einiger Baustellen war sie bisher schwierig zu realisieren, der NVV werde die Einrichtung eines zusätzlichen Halts der Linie 450 in Rhünda nun aber erneut prüfen. Herms sieht gute Chancen, dass dies zeitnah umgesetzt werden kann.

Außerdem werde der NVV laut Herms auf die Kommune zugehen, um einen zusätzlichen Haltestellenmast in Rhünda aufzustellen. Bisher können Busse dort nur in Richtung Falkenberg/Homberg, aber nicht in Richtung Fritzlar fahren. (Fabian Diekmann)