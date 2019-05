Fest als Dankeschön für 300 Kirchenvorsteher aus dem Melsunger Land

Melsungen – Dank für kirchliches Engagement, hervorragendes Kabarett und beste Unterhaltung – knapp 300 Christen aus dem Melsunger Land erlebten in der Melsunger Kulturfabrik ein dreistündiges Fest.

Mit einem Dankeschön-Abend für die amtierenden Kirchenvorstandsmitglieder samt Partner würdigte der Kirchenkreis Melsungen mit Dekan Norbert Mecke am Freitagabend den ehrenamtlichen Einsatz in den Gemeinden des Melsunger Landes.

Pfarrer und Mitarbeiter des Kirchenkreisamtes bewirteten die Gäste. „Herzlichen Dank an alle 308 Kirchenvorstandsmitglieder, die in unseren 34 eigenständigen Gemeinden seit sechs Jahren ihren Dienst tun“, sagte Dekan Mecke. In den Kirchenvorständen prägen sie mit ihrer Leitungsaufgabe verlässlich das Gesicht der evangelischen Kirche, betonte Mecke.

+ Tolle Stimmung und viel Beifall: Den Besucher gefiel das Programm „Audienz” des Kabarettisten Friedhelm Meiserkais er. © Manfred Schaake

2013 begann die aktuelle Legislaturperiode. Am 22. September werden landesweit neue Kirchenvorstände gewählt. Nach evangelischem Kirchenverständnis baue sich Gemeinde von unten her auf, Kirchenvorsteher seien Teil der Kirchenleitung, betonte der Dekan. Die Bibel, so Mecke, kenne kein Ehrenamt, kein bürgerschaftliches Engagement. Die Bibel erzähle vom Dienen. Was Ehrenamtliche in der Kirche tun, tun sie nach den Worten des Dekans „um des Himmels Willen“. Kirchenvorsteher verleihen in besonderer Weise „unserer Kirche ein Gesicht in ihrem Ort“.

Der Dekan und der Röhrenfurther Pfarrer Henning Meinecke stellten in Bildern und Texten die Aktivitäten aller Kirchenvorstände vor – von den fleißigen Neugestaltern des Kirchenaufganges bis zum „dreckigsten Benefizlauf in Deutschland”. Das vorbildliche Engagement der Gemeinde Beiseförth-Malsfeld wurde als Beispiel hervorgehoben, wie mit pfiffigen Ideen kirchliche Arbeit unterstützt werden kann. Am 23. Juni ist es wieder soweit: Der dritte Durty Church Run steht an. Der neue für den Schwalm-Eder-Kreis zuständige Propst Helmut Wöllenstein gratulierte „zu dieser ziemlich seltenen Aktion“„ des Dankeschön-Abends

Ein Glücksgriff war dem Dekanat mit der Verpflichtung von Frank Kampmann alias Friedhelm Meisenkaiser gelungen, der mitreißendes Entertainment präsentierte. Wie er den Geldschein von Jörg Gröbner aus Wolfershausen verschwinden ließ und aus einer Zitrone wieder hervorzauberte – das war nur eine von vielen starken Nummern.