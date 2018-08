Feuerwehr löschte brennenden Unrat in Melsungen

Melsungen. Am Samstagmorgen rückte die Freiwillige Feuerwehr Melsungen zu einem Brand von Unrat und Müll aus.

Passanten hatten gegen 8.15 Uhr bemerkt, dass es auf einer Feuerstelle vor der Dr. Fritz Braun Schutzhütte am Kesselberg brannte und alarmierten die Feuerwehr. Als die neun Einsatzkräfte, unter der Leitung von stellvertretendem Stadtbrandinspektor Patrick Metz, an der Brandstelle eintrafen, brannten dort Bretter, Unrat und alte Zeitungen. Der auffrischende Wind fachte die Flammen an den Brettern immer wieder an und wehte brennende Papierfetzen in die umliegenden trockenen Büsche und Gräser.

Die Feuerwehr löschte den Brand mit Löschwasser aus dem Tanklöschfahrzeug. So konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Der Haufen wurde anschließend mit einem Dunghaken auseinandergezogen. Eine Kontrolle ergab, dass sich das Feuer noch nicht in den Bewuchs in der Nachbarschaft ausgebreitet hatte. Der Verursacher des Feuers ist bisher nicht bekannt.

