Figurentheater zeigt Tier-Geschichten im Kloster Haydau

Figurentheater

+ © Kultursommer Nordhessen Sebastian Brauer vom Theater Korona spielt in „Die Vermessung der Welt“ mit Puppen mit. © Kultursommer Nordhessen

Das Figurentheaterfestival lässt ab Fronleichnam Kinderherzen höher schlagen. Unter dem Oberthema Tiere werden Geschichten mit starken Bären, schlauen Katzen und vielen mehr erzählt.

Altmorschen – In Morschen tanzen wieder die Puppen: Der Kultursommer Nordhessen lädt in Kooperation mit dem Kulturring von Donnerstag, 8. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, wieder zum Figurentheaterfestival Blickfang in und ums Kloster Haydau ein.

Seit zehn Jahren gibt es das Festival jetzt und damit ist es älter als viele seiner jungen Besucher. Doch auch Erwachsene dürfen sich auf diese Besonderheit des nordhessischen Kultursommers freuen.

+ Die gestiefelte Katze wird von Klaus Zinnecker beim Figurentheaterfestival Blickfang im Kloster Haydau in Altmorschen zum Leben erweckt. © Privat

Tiere sind in diesem Jahr Oberthema

Die Zuschauer erwarten zu diesem runden Geburtstagsfest starke Bären, eine schlaue Katze, eine Herde Schafe, ein Maulwurf mit detektivischer Spürnase, unterhaltsame Erzählungen und neue Sichten auf alte Geschichten. „Das Oberthema mit den Tieren hat sich zufällig ergeben, weil wir sehr viele gute Stücke mit Tieren hatten“, sagt die künstlerische Leiterin Kerstin Röhn.

Das Kloster Haydau sei ein ganz besonderer Spielort, sagt Röhn. „Es ist immer eine ganz besondere Verbindung zwischen Spielern und Zuschauern. Das hat fast schon etwas Familiäres“, sagt Röhn. Ganz wunderbar sei auch die Zusammenarbeit mit dem Kulturing Kloster Haydau, der nicht nur in Sachen Catering eine ganz wundervolle Unterstützung sei.

+ Die Waldhexe spaziert beim Figurentheaterfestival auf dem Klostergelände in Haydau herum. Sie und andere gibt es kostenlos draußen zu sehen. © Kultursommer Nordhessen

Kostenloses Zusatzprogramm im Freien

Neben den Veranstaltungen, die Eintritt kosten, gibt es auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches, kostenloses Drum-Herum-Programm in den Außenbereichen. Eine Mitsingaktion für Kinder am Sonntag, eine Harfenspielerin im Innenhof am Samstag sowie das beliebte Theater für Einzelgänger.

Ein Novum in diesem Jahr ist laut Röhn das Stück „Unterwegs“ von „die exen“. Es ist für Kinder ab 2 Jahren empfohlen und „funktioniert auch wirklich gut“.

Das Programm:

Donnerstag, 8. Juni:

17 Uhr: Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, erzählt im Engelsaal das Theater Maren Kaun, empfohlen ab vier Jahre.

Festival-Opening bei freiem Eintritt: Mü, die Maus (Melarium), Vom Fischer und seiner Frau ( Theater Laku Paka), Swing, Latin und Schlager spielen die Urban Swing Workers. Der Kulturring Morschen bietet Gegrilltes, Vegetarisches und Getränke im Klosterinnenhof und auf der Westterrasse.

Freitag, 9. Juni

15 Uhr: Bärenwunder (Theater Blaues Haus) im Refektorium, empfohlen ab drei Jahren.

Nachmittags: Mü, die Maus spaziert herum (Melarium), kostenlos und draußen.

16.30 Uhr: Heidis Geheimnis (die exen), ab sechs Jahren, im Engelsaal.

19 Uhr: Sommermusik (Kerstin Röhn und Kirsten Seebode, Saxofon), Klosterinnenhof Eintritt frei.

20 Uhr: Die Vermessung der Welt (Theater Korona), Refektorium.

Samstag, 10. Juni

15 Uhr: Die gestiefelte Katze (Theater Zitadelle), ab vier Jahren im Engelsaal.

16 Uhr: Harfenklänge für die Seele (Claire Bénard-Stiller alias Kordwenn); Theater für Einzelgänger: Sie liebt mich (Theater Maren Kaun) und Die Festrede (Theater Laku Paka); Von der Idee zur Großfigur (Merle Smalla über die Schulter geschaut), vier Programme im Klosterinnenhof, Eintritt frei.

16.30 Uhr: Schwarze Schafe leben besser (Theater Laku Paka), ab drei Jahren, im Westflügel.

20 Uhr: Die Grimmschwestern (Theater 7schuh + Meike Kreim), für Erwachsene, Refektorium.

Sonntag, 11. Juni

11 Uhr: Unterwegs (die exen), ab zwei Jahren, im Engelsaal.

12 Uhr (kostenlos und draußen): Aus dem Nähkästchen geplaudert (Theater 7schuh), Klosterinnenhof; Sing doch einfach mit! Kinderlieder zum Mitsingen (Awo-Kindergarten Kunterbunt, Helsa-Eschenstruth); Mü, die Maus (Melarium) und die Waldhexe spazieren auf dem Klostergelände herum.

14 Uhr: Die Bremer Stadtmusikanten (Figurentheater Neumond) ab fünf Jahren, im Refektorium. Der Eintritt kostet sechs Euro tagsüber, 19 Euro abends. Ermäßigungen gibt es für Schüler, Studenten und Auszubildende bis 26 Jahre und für Schwerbehinderte (ab 70 Prozent) sowie 50 Prozent für Inhaber der Kultursommer-Karte (nur bei den Abendveranstaltungen). Nachmittags werden Säfte, Kaffee und Kuchen, abends Weine und Snacks vom Kulturring Haydau angeboten, am Sonntag ist das Klostercafé geöffnet. and/kam

Programm unter kultursommer-nordhessen.de; Vorverkauf unter kultursommer-nordhessen.de oder reservix.de, per E-Mail unter vorverkauf@kultursommer-nordhessen.de, Tel.: 0561 / 988 393-99 sowie in den HNA-Geschäftsstellen und den Touristinfos