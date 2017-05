Frau bei Sturz verletzt: Feuerwehr unterstützte Rettungsdienst mit Drehleiter

Melsungen. Der Rettungsdienst forderte am frühen Dienstagmorgen die Freiwillige Feuerwehr Melsungen zur Unterstützung an. In einem Wohnhaus in der Franz-Gleim-Straße war eine Person gestürzt.

Sie hatte den Hausnotruf ausgelöst. Rettungs- und Pflegedienst waren vor Ort. Um der Patientin den langen Weg über die steile Treppe zu ersparen, wurde kurz nach 4 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Mit der Spezialtragenhalterung am Korb der Drehleiter wurde die Trage mit der Gestürztenvon der Feuerwehr aus dem Fenster in der ersten Etage des Hauses auf die Straße gehoben. Hier erfolgte die Übergabe an den Rettungsdienst, der die Patientin schon in der Wohnung versorgt hatte. Von der Feuerwehr waren 7 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen unter der Leitung von Jan Hilgenberg im Einsatz. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen eine Klinik gebracht.