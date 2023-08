Frau verletzt sich bei Unfall in Melsungen

Von: Helmut Wenderoth

Bei einem Unfall wurde eine 41-Jährige in Melsungen verletzt. © Helmut Wenderoth

Zwei Autos kollidieren in Melsungen. Bei dem Verkehrsunfall wird eine 41-Jährige verletzt.

Melsungen – Eine 41-Jährige ist bei einem Unfall in Melsungen am Mittwochnachmittag verletzt worden. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf jeweils 10.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, kam die 41-jährige Frau aus Melsungen mit ihrer achtjährigen Tochter in ihrem VW-Bus auf der Carl-Braun-Straße aus Richtung Kirchhof. Anschließend wollte sie in die Innenstadt fahren.

Gleichzeitig war eine 55-jährige Frau, die ebenfalls aus Melsungen kommt, mit ihrem Auto, einem Citroen, auf dem Spangerweg unterwegs. Sie wollte in die Carl-Braun-Straße nach links in Richtung Kirchhof abbiegen.

Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Laut Polizei ist Unaufmerksamkeit der Citroen-Fahrerin die Ursache für den Unfall.

Nach Angaben des Rettungsdienstes erlitt die 41-jährige Melsungerin bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie wurde vom Notarzt an der Unfallstelle versorgt und mit einem Rettungswagen in die Kreisklinik nach Rotenburg gebracht.

Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs und die Achtjährige blieben unverletzt. Für das Mädchen gab es von den Notfallsanitätern den DRK-Tapferkeits-Teddy. Solch Plüschtiere werden für solche Vorkommnisse in den meisten Rettungswagen mitgeführt wird. Sie sollen Kinder über den Schreck hinwegtrösten. (Helmuth Wenderoth)