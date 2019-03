Galasitzung des Melsunger Karneval Clubs: Narren in Feierlaune 

+ © Natalie Schmidt Die Knallköppe des MCK: Carsten Barthel und Herbert Losleben (von links) sorgten für so manchen Lacher. © Natalie Schmidt

Heiß ging es am Wochenende in der Melsunger Stadthalle her. Bei der 51. Galasitzung des Melsunger Karneval Clubs (MKC) wurde den Besuchern ordentlich eingeheizt. Denn die Tänzer des Freien Röhrenfurther Männerballetts ließen einige Hüllen fallen.