Esel-Wanderungen durch die Wälder um Heina

Von: Barbara Kamisli

Spaziergang mit tierischer Begleitung: von links Anika Mathusek, Manfred Grebe und Marion Mathusek vom Wilsberger Esel- & Ponyhof in Heina bieten Wanderungen mit Eseln an. © Barbara Kamisli

Die Wälder um Heina bei einer Wanderung mit Eseln erforschen, das bietet Manfred Grebe an. Dabei kann auch gepicknickt werden mit regionalen Spezialitäten, die die Esel tragen.

Heina – Warum zur Geburtstagsfeier der Kinder oder auch der eigenen nicht mal ein paar Runden mit Eseln im Wald rund um Heina drehen?

Manfred Grebe vom Wilsberger Esel- & Ponyhof bietet diese Wanderungen an. „Es ist ein schönes Erlebnis mit den Tieren in der Natur unterwegs zu sein“, sagt der Forstwissenschaftler, der unter anderem für das Forstamt in Melsungen arbeitet.

Esel sind Begleittiere und nicht zum Reiten gedacht

Er betont allerdings, dass es dabei nicht darum geht, auf den Eseln zu reiten, sondern dass diese als Begleittiere beim Spaziergang dabei sind.

Das Vorurteil vom störrischen Esel kann der Fachmann schnell entkräften. „Esel sind nicht störrisch, sondern sondieren erst mal die Lage“, sagt Grebe. Das habe mit ihrer Herkunft zu tun.

Denn ursprünglich seien Esel im Gebirge zuhause. „Da wäre ein Fluchtverhalten tödlich.“ Deshalb seien Esel eben in Gefahrensituationen eher zögerlich und verschafften sich erst mal einen Überblick über die Lage.

Esel sind nicht langsam, sondern vorsichtig

„Wenn man an einer Weide mit Kühen vorbei geht, bleibt der Esel eben erst mal stehen und geht weiter, wenn er feststellt, das ist so in Ordnung“, sagt Grebe. Dadurch, dass man sich als Mensch dem Tempo der Esel anpassen müsse, tragen die Spaziergänge zur eigenen Entschleunigung bei.

Doch nicht nur Spaziergänge mit den Eseln, sondern auch Ausfahrten mit der Kutsche sind möglich: Ebenso wollen Manfred Grebe, seine Lebensgefährtin Marion Mathusek und deren Tochter Anika Mathusek mehrtägige Wanderungen anbieten. „Das stimmen wir ganz individuell mit den Besuchern ab.“

Kinder würden zum Beispiel eher kurze Strecken bevorzugen, aber wenn gewünscht, könnten während des Spaziergangs – sowohl für Kinder wie auch für Erwachsene – fachkundige Führungen durch den Wald angeboten werden. Der Hof von Grebe ist ein idealer Ausgangspunkt, denn gleich hinter den Weideflächen für die Tiere beginnt der Wald.

Grebe ist zufällig auf den Esel gekommen

Der Forstwissenschaftler sagt, er sei eher zufällig zu den Eseln gekommen. Er habe vor 20 Jahren in der HNA gelesen, dass jemand zwei Esel abzugeben habe. „Da habe ich gedacht, warum nicht“, sagt Grebe.

Mittlerweile tummeln ich auf dem Hof am Ortseingang von Heina sieben Esel, drei Shetlandponys, drei französische Hütehunde, Schafe, Ziegen, Hühner und Katzen.

„Im Familienkreis machen wir das mit den Eselwanderungen schon lange“, sagt Grebe. Immer wieder seien sie angesprochen worden, ob sie das nicht auch für Außenstehende anbieten könnten und haben deshalb schon so einige Führungen angeboten.

Grebe und seine Partnerin haben einen Kutschenführerschein und es gibt verschiedene Tragegestelle für die Esel.

Esel tragen Rucksäcke mit regionalen Spezialitäten

„Die Idee ist, diese zum Beispiel mit regionalen Spezialitäten zu füllen – als Verpflegung für ein Picknick“, sagt Grebe. Auch Rucksäcke und Schlafsäcke können so transportiert werden.

„Wenn jemand Grundkenntnisse im Umgang mit Eseln hat, wollen wir auch Touren über Nacht anbieten, bei denen die Wanderer ohne Begleitung unterwegs sind“, sagt Grebe.

Nach einem Waldspaziergang mit den Tieren bestehe auch die Möglichkeit, einen Pavillon aus Holz auf dem Wilsberger Esel- & Ponyhof zu mieten und den Tag bei einem Lagerfeuer ausklingen zu lassen. Für Waldspaziergänge werden zum Beispiel 10 Euro pro Esel fällig. Andere Preise variieren je nach Angebot und Teilnehmerzahl.

Kontakt und Infos bei Manfred Grebe, Tel. 01 63/5 11 45 63. Die Internetseite befindet sich noch im Aufbau. (Barbara Kamisli)

Esel werden im Gegensatz zu Pferden bei Regen nass Esel stammen ursprünglich aus dem Afrikanischen Hochgebirge. Das hat laut Manfred Grebe auch Auswirkungen auf ihr Fell. „Esel werden bei Regen nass, und suchen Schutz im Unterstand, genau wie unsere Ziegen“, sagt Grebe. Im Gegensatz zu Ponys und Schafen, deren Fell wasserabweisend sei. „Die haben quasi einen Regenmantel “, sagt Grebe. Erwachsene Esel könnten laut Grebe auf flacher Strecke bis zum Dreifachen ihres eigenen Körpergewichtes ziehen. Die Esel auf Grebes Hof wiegen im Durchschnitt 200 Kilo. Esel unterscheiden sich von Pferden dadurch, dass sie einen Wirbel mehr haben und die Stellung der Hufe steiler ist. Esel brauchen zudem anderes Futter, geprägt durch ihre Herkunft, sollte die Nahrung einen höheren Holzanteil haben als zum Beispiel bei Pferden.