Milch von Edeka machte Elfjährigen aus Gensungen krank

Nachdem sein Sohn durch Milch krank wurde, wandte sich ein Vater aus Gensungen an das Gesundheitsamt. Aber wie verhält man sich beim Umgang mit mangelhafter Ware richtig?

Manchmal lauern Gefahren auch im Kühlschrank: Ein Schluck verdorbene Milch bescherte dem elfjährigen Sohn von Dirk Heimel aus Gensungen zwei Tage Magen-Darm-Beschwerden. Laut Analyse des Gesundheitsamts enthielt die Probe Verderbniserreger – die aber nicht toxisch waren. „Die Milch roch chemisch und widerlich“, sagt Heimel. Im ersten Moment sei das aber nicht aufgefallen. Gekauft hatte er die Milch in einem Edeka-Markt.

Mit seiner Beschwerde richtete er sich an die Hotline des Lebensmittelkonzerns. Nach mehreren Versuchen, Gehör zu finden, wandte er sich ans Gesundheitsamt. „Die Edeka hätte sich doch interessieren müssen, was da in ihrer Milch ist“, zeigt sich Heimel verständnislos. Wir haben mit Verbraucherberaterin Beate Just über das richtige Verhalten beim Umgang mit mangelhafter Ware gesprochen.

Hat sich Dirk Heimel richtig verhalten?

Das Gesundheitsamt einzuschalten war grundsätzlich richtig. Eigentlich ist der erste Ansprechpartner bei minderwertiger Ware immer der Verkäufer. Bei Lebensmitteln ist dazu immer richtig, einen Teil einzufrieren, das hat Dirk Heimel gut gemacht. Ein Attest von einem Arzt wäre noch sinnvoll gewesen.

Hat die Edeka richtig gehandelt?

Laut Gesundheitsamt hat das Unternehmen die Ware zurückgerufen. Der Verkäufer hat eine Sorgfaltspflicht. Er muss recherchieren, welche Ware wann und wo verkauft wurde und um was für einen Mangel oder Erreger es sich handelt.

Dieser Beitrag stammt von der Video-Plattform Glomex und wurde nicht von HNA.de erstellt.

Hat der Kunde dann entsprechend einen Ersatzanspruch?

Natürlich, wenn beispielsweise bei verpacktem Obst ein Teil schimmelig ist, muss der Verkäufer die Ware umtauschen.

Wie verhält es sich mit Non-Food-Produkten?

Auf alle Produkte gibt es laut Bürgerlichem Gesetzbuch eine zweijährige Gewährleistung. In den ersten sechs Monaten können fehlerhafte Produkte zurückgegeben werden. Der Verkäufer müsste sonst nachweisen, dass der Defekt vom Käufer verursacht ist. Danach muss der Kunde beweisen, dass der Mangel bereits beim Verkauf bestand.

Wie unterscheidet sich die Gewährleistung von der Garantie?

Garantie gibt der Hersteller freiwillig auf seine Produkte aus Kulanz, weil er von diesen überzeugt ist. Das heißt aber auch, er legt Konditionen wie Laufzeit und Umfang selbst fest.

Lesen Sie auch: Kritik an fairer Milch: Heimische Landwirte kündigen Vertrag

Im Internet besteht ein Widerrufsrecht, gibt es ein Recht auf Umtausch?

Nur bei mangelhaften Waren. Produkte, die in einem Geschäft gekauft wurden, muss der Verkäufer nicht zurücknehmen. Viele bieten dies an – aber das ausschließlich aus Kulanz. Dirk Heimel aus Gensungen erhielt jetzt – einen Monat nach dem Vorfall – einen standardisierten Entschuldigungsbrief und einen Zehn-Euro-Gutschein – den Brief erhielten mit ihm außerdem zwei weitere betroffene Gensunger.

Was sagt Edeka?

Produktmängel kann es beim Hersteller und beim Händler geben, sagt Hans-Richard Schneeweiß. Herstellermängel, die entdeckt würden, bevor die Ware in den Verkauf gehe, seien unproblematisch. Sollte mangelhafte oder gar gesundheitsgefährdende Ware im Umlauf sein, könne diese innerhalb kürzester Zeit zurückgerufen werden.

Wichtig sei daher immer die Information an den Verkäufer. Bei hoher Gesundheitsgefährdung sei ein öffentlicher Rückruf nötig – das gehe über die Medien bis hin zu Warnungen im TV. Die Ware werde sofort aus den Märkten geholt, es werde zusätzlich mit Aushängen informiert. Verdorbenes Obst etwa liege im Verantwortungsbereich des Marktleiters.

Die Maßgabe bei Edeka laute immer, mangelhafte Ware sofort umzutauschen. Bis zu 500 Rückrufe gebe es bei der Edeka Hessenring im Jahr, viele wegen fehlerhafter Produktspezifikationen. Da liege beispielsweise der Butteranteil bei vier statt bei fünf Prozent.

Lesen Sie auch: Intelligent einkaufen: Einkaufswagen im Kasseler Edeka-Markt haben neue Funktionen