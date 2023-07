Entscheidung zum Melsunger Gesundheitszentrum fällt Ende Juli

Von: Damai Dewert

Wie geht es weiter: Im Bild ist ein verwaister Wartebereich im ehemaligen Melsunger Krankenhaus zu sehen. Ob noch mal Leben in den Altbau einzieht, entscheidet sich unter anderem im Landeskrankenhausausschuss am 26. Juli in Wiesbaden. © Damai D. Dewert

Viele Fragen zum neuen Gesundheitszentrum in Melsungen sind noch offen. So zum Beispiel die der Finanzierung des Neubaus, der möglichen Kooperationspartner und vor allem: Wird am 26. Juli im Landeskrankenhausausschuss überhaupt für das neue Konzept entschieden.

Melsungen – Ein Konzept, für das der Erste Kreisbeigeordnete Jürgen Kaufmann dennoch im Kreistag viel Applaus bekam. Ein Konzept, das Melsungens SPD-Fraktionschef Volker Wagner und Ludwig Georg Braun, Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses bereits im Juni 2022 in ähnlicher Form präsentierten. Damals hieß der Kooperationspartner aber noch Gesundheit Nordhessen Holding (GNH) und es war eine Portalklinik mit vollstationären Betten angedacht. Diese Kooperation kam jedoch nie zustande.

Asklepios-Betriebsratsvorsitzender Klaus Bölling erinnerte damals daran, dass eben jenes Modell von Asklepios angedacht gewesen war, der Landkreis aber an einem Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung festgehalten habe.

In all den Jahren des Ringens um eine Zukunft für die Melsunger Klinik fehlte es offenbar an Transparenz. Die Melsunger CDU jedenfalls kritisiert diese Art der Politik. „Wie es zu diesen Verträgen und Vereinbarungen gekommen ist, ist unserer Fraktion allerdings weitgehend unklar“, bemängelt Lars G. Kühn, Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten. Bei solch wichtigen Entscheidungen für die öffentliche Daseinsvorsorge müsse es einen transparenten Prozess und eine frühzeitige Einbindung der Mandatsträger geben. Beides sei jetzt zum wiederholten Male nicht geschehen, so Kühn. Die CDU wolle in Melsungen keine weitere Episode der Hinterzimmerpolitik, an der oft nur einzelne Männer beteiligt seien.

„Zentrale Themen, wie die Gesundheitsversorgung dürfen nicht von Einzelnen entschieden werden, sondern müssen im breiten Konsens entstehen“, sagt er. Die CDU-Fraktion im Melsunger Stadtparlament ist grundsätzlich bereit, bei allen Anstrengungen und Beschlüssen mitzugehen, um eine ortsnahe medizinische Versorgung für Melsungen sicherzustellen. Deshalb wird die CDU auch die aktuell erarbeiteten Beschlüsse zum Thema unterstützen.

Um die geht es kommenden Mittwoch in einer Sondersitzung der Melsunger Stadtverordnetenversammlung.

So steht beispielsweise der Kaufvertrag zwischen den Asklepios Schwalm-Eder-Kliniken und der Stadt Melsungen auf der Tagesordnung. An diesem hatte es Änderungen in der Kreistagssitzung gegeben. So teilen sich nunmehr der Landkreis und die Stadt die Grunderwerbssteuer. Außerdem heißt es nun, dass die Stadt Melsungen nur dann einen Neubau errichtet, wenn die Finanzierung gesichert ist. Das seien wichtige Änderungen gewesen, sagt Melsungens Bürgermeister Markus Boucsein. Jedoch sei auch nicht alles, was aktuell besprochen werde oder in Entwürfen stehe in Stein gemeißelt. So habe er zum Beispiel die Hoffnung, dass es nicht beim Nein zur Zentralen Notaufnahme bleibe.

Grundsätzlich sei die Stadt aber mit der nun gefundenen Lösung zufrieden. „Das müssen wir auch. Realistisch betrachtet, wird es in Melsungen kein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mehr geben können.“

Eine Einigung gebe es mit dem Landkreis auch bezüglich der anstehenden Übergangsphase bis zu einem Neubau. So werde sich der Landkreis an den Unterhaltungskosten beteiligen bis die noch zu gründende gGmbH Pachteinnahmen erziele. (Damai D. Dewert)