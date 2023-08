Grillhütte Röhrenfurth ist fast jedes Wochenende ausgebucht

Von: Lena Langhoff

Ungestört feiern inmitten der Natur: Das ist in der Grillhütte Röhrenfurth möglich. Neben Grillhütte und Grillplatz gibt es auch eine Lagerfeuerstelle sowie Parkplätze für die Gäste. © Lena Langhoff

Geburtstage, Hochzeiten und Konfirmationen – viele Feiern finden in den Grillhütten im Kreisteil Melsungen statt. In unserer Serie stellen wir sie vor. Heute: die Grillhütte in Röhrenfurth.

Röhrenfurth – Ein Kaninchen hoppelt über die Wiese der Röhrenfurther Grillhütte, Vögel fliegen umher. Wer beim Feiern die Natur genießen und trotzdem nicht auf etwas Komfort verzichten möchte, ist in der Röhrenfurther Winfried-Koch-Hütte genau richtig.

Auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen ist es dort möglich, mit Familie und Freunden zu feiern. Denn sowohl das Gelände, die Hütte als auch die sanitären Anlagen sind weitestgehend behindertengerecht.

Die Saison

Doch wer dort am Wochenende feiern möchte, muss frühzeitig einen Termin buchen. „In der Saison von April bis Oktober haben wir im Schnitt 40 bis 60 Vermietungen.

Fast jedes Wochenende ist die Hütte von Freitag bis Sonntag belegt“, sagt Ortsvorsteher Micheal Wagner. Abhängig sei die Mietsaison vom Wetter – denn bei Frost könne kein Wasser angestellt werden.

Die Nutzung

Die Hütte werde sowohl von Privatpersonen als auch von Firmen aus der Gegend um Röhrenfurth bis nach Kassel gebucht, sagt Hüttenwart Klaus Döberitz, der mit seiner Familie für die Vermietung der Anlage zuständig ist. „Man ist ungestört und kann auch selbst feiern, ohne andere zu stören“, sagt Döberitz.

Zum Teil hätten Gäste die Hütte drei Tage am Stück gemietet und eine private Feier mit Livemusik veranstaltet. Außerdem finden dort regelmäßig an Fronleichnam Wikingerschach-Turniere vom TSV Röhrenfurth statt, sagt Wagner. Ziel des Spiels ist es, alle Holzklötzchen des gegnerischen Teams und am Ende die Figur des Königs zu Fall zu bringen.

Die Einrichtung

„Die meisten Gäste sitzen draußen, bei schlechtem Wetter werden aber auch die Räume der Hütte genutzt“, sagt Wagner. Im Inneren des Gebäudes stehen drei Kühlschränke, eine erneuerte Theke sowie Tische und Bänke bereit. Die Sitzgelegenheiten sind zum Teil neu angeschafft, der Rest soll 2024 ausgetauscht werden, erklärt Wagner.

Die sanitären Anlagen wurden vor wenigen Jahren ebenfalls erneuert und können auch weitestgehend von Menschen mit körperlichen Einschränkungen genutzt werden.

Neben der großen Hütte sind sowohl der Grill-, der Rasen- als auch der Lagerfeuerplatz ebenerdig zu erreichen. „An der Feuerstelle stand früher eine Linde, die umgefallen ist. Zurück blieb ein Loch. Dort ist jetzt unser Lagerfeuerplatz“, sagt Wagner, der auch Vorsitzender der Dorfgemeinschaft ist, die die Anlage betreibt.

Ein weiterer großer Pluspunkt seien die Parkplätze, durch die die Gäste mit ihren Fahrzeugen nicht den landwirtschaftlichen Verkehr störten.

Der Namensgeber

Gebaut wurde die Winfried-Koch-Hütte 1982 und 1983. 2010 erhielt sie ihren Namen im Beisein ihres Namensgebers: Der ehemalige Ortsvorsteher Winfried Koch war mehr als 20 Jahre im Amt. Unter seiner Regie entstand die Anlage.

Die Kosten

Wer die Grillhütte mieten möchte, kann auf Strom und Wasser zurückgreifen. Geschirr müsse selbst mitgebracht werden, sagt Wagner. Die Grundmiete beträgt laut Website der Dorfgemeinschaft Röhrenfurth 60 Euro für private Mieter und für kommerzielle Zwecke 80 Euro.

Die Stromkosten belaufen sich je angefangene Kilowattstunde auf 70 Cent und die Wasserkosten je angefangenen 100 Litern auch auf 70 Cent.

Bei Vertragsabschluss ist eine Kaution von 40 Euro zu hinterlegen, teilen die Betreiber auf ihrer Website mit. Veranstalter müssen mindestens 21 Jahre alt sein und eine Pflichthaftpflicht hinterlegen. Für die Endreinigung sind die Mieter zuständig. (Lena Langhoff)

Kontakt: Klaus Döberitz, Tel. 0 56 61/21 79 und im Internet auf zu.hna.de/grillen0823

