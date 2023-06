Grundsteuererhöhung in Morschen ist beschlossen

Von: Barbara Kamisli

Der Gemeinde fehlt Geld: Der Haushalt von Morschen weißt ein Defizit von 254 000 Euro auf. © Ruth Brosche

Die Mörscher Gemeindevertreter haben einstimmig für einen neuen Haushalt gestimmt. Die angekündigte Grundsteuererhöhung wird damit Realität. Denn: Der Gemeinde fehlt Geld.

Morschen – Die Grundsteuererhöhung in Morschen ist nun beschlossene Sache. In ihrer jüngsten Sitzung sprachen sich Morschens Gemeindevertreter einstimmig für den Haushalt 2023, das Investitionsprogramm und das Haushaltskonsolidierungskonzept aus.

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B werden demnach rückwirkend zum 1. Januar 2023 von 580 auf 690 Prozent angehoben. Dadurch können Mehreinnahmen von 120 000 Euro erwirtschaftet werden, sagte die Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Marianne Pitz.

Defizit im Haushalt trotz großer Bemühungen

Der jetzt beschlossene Haushalt weise trotz aller Bemühungen ein Defizit von rund 254 000 Euro auf. Die größten Posten sind der Zuschuss zur Kinderbetreuung in Höhe von 900 000 Euro und die Sanierung der Binsförther Straße, die in den kommenden Jahren rund 3,1 Millionen Euro kosten wird.

„Die Pflichtaufgaben können aber durch Rücklagen aus vergangenen Jahren trotzdem erbracht werden“, sagte Pitz. Aber allein über die Anhebung von Steuern und Gebühren könne der Haushalt nicht konsolidiert werden. Dafür brauche es weitere Einnahmen. Zum Beispiel aus den geplanten Fotovoltaik-Anlagen und über Windkraftanlagen.

Weiteres Gewerbegebiet könnte Einnahmen bringen

„Wir haben ein Problem auf der Einnahmenseite“, sagte auch Bürgermeister Roland Zobel. Deshalb müsse alles auf den Prüfstand. Wie die Gemeinde hofft, diese Situation in Zukunft zu verbessern, das ist im Konsolidierungskonzept festgehalten. So sei zum Beispiel ein Ziel, ein weiteres Gewerbegebiet und Investoren zu suchen, sagte Zobel.

Man biete durch die Freiland-Fotovoltaik-Anlagen, die entstehen sollen, etwa Gewerbe mit hohem Energiebedarf gute Bedingungen. Weil Morschen für Gewerbetreibende attraktiv bleiben soll, habe man auch darauf verzichtet die Gewerbesteuer zu erhöhen. Die läge mit 400 Prozent sowieso schon höher als in umliegenden Kommunen, sagte Zobel.

Mörscher Bauhof soll nicht zu Sparzwecken ausgelagert werden

Im Grunde müsse alles auf den Prüfstand. So etwa auch der Bauhof. „Wir müssen sehen, was haben wir, was brauchen wir und was können wir auslagern“, sagte Zobel.

Es sei zum Beispiel zu prüfen, welche Maschinen oder Mitarbeiterkompetenzen mit anderen Kommunen gemeinsam genutzt werden können und welche man selbst vorhalten müsse. Mit Alheim arbeite man da schon gut zusammen.

„Der Bauhof soll aber auf keinen Fall abgeschafft werden“, sagte der Bürgermeister. Morschen werde immer einen eigenständigen Bauhof brauchen. Als Beispiel nennt er den Gärtner, der auch den Klosterpark pflege. „Wir müssen alles auf den Kopfstellen und dann optimieren.“

Schmerzgrenze in Morschen erreicht

Alle Fraktionen machten in der Sitzung deutlich, dass in den Haushaltsberatungen hart gerungen worden war, um die Belastung für die Mörscher möglichst gering zu halten. Einig sei man sich aber gewesen, dass es ohne Grundsteuererhöhung nicht gehe. Man sei in Morschen an der Schmerzgrenze angelangt, sagte FDP-Fraktionschef Erwin Döhne.

Mehr ist nicht zu machen, konstatierte auch Sabine Knobel, Fraktionsvorsitzende der SPD. So könne es nicht weiter gehen, sagte Hubert Hirschle für die Freien Wähler (FW). Künftig müsse man darüber nachdenken, einen Verbund mit anderen Kommunen einzugehen. Die Zusammenarbeit im Parlament bewerteten die Fraktionen als konstruktiv.

Nico Stöbel (FW) hätte sich jedoch mehr Transparenz gegenüber den Mörschern gewünscht zum Beispiel in Form einer Informationsveranstaltung oder Bürgerversammlung zur finanziellen Situation in Morschen. (Barbara Kamisli)