Guxhagen leidet unter A 7-Lärm - Bund braucht mehr Zeit für Lösungen

Von: Fabian Becker

Das Bundesverkehrsministerium teilt mit: Die Lärmbelastung der A 7 für viele Guxhagener hat Belastungswerte überschritten. (Archivfoto) © Manfred Schaake

Seit 2021 hat sich beim Lärmschutz an der A 7 bei Guxhagen nichts getan. Die Autobahn GmbH sagt, die Prüfung dauert länger. Die Gemeinde hält das jedoch für eine Hinhaltetaktik.

Guxhagen – Eine Hinhaltetaktik – das vermuten einige politische Vertreter und die Bürgerinitiative Lärmstopp A 7 (BI) hinter dem Verhalten der Autobahn GmbH. Sie ist seit 2021 für den Lärmschutz bei Guxhagen zuständig und seitdem tut sich nichts.

Auch auf HNA-Anfragen antwortete sie verspätet. Nun verwies sie an das ihr vorstehende Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) – nachdem wir bereits eine Anfrage an dieses gestellt hatten.

Lärmsanierung ist laut Bund eine freiwillige Leistung

In Guxhagen gehe es um Lärmsanierung, eine freiwillige Leistung, die nach haushaltsrechtlichen Regeln erfolge, erklärt das BMDV. Voraussetzung sei, dass bestimmte Werte von der Lärmbelastung überschritten werden. Das sei in Guxhagen der Fall.

Es würden daher Lösungsansätze entwickelt und hinsichtlich der lärmmindernden Wirkung sowie der Herstellungs- und Unterhaltungskosten verglichen. Schließlich gebe es einen Bericht, nach dessen Fertigstellung bauliche Schritte erfolgen könnten.

Wenn Zwischenergebnisse zu den Untersuchungen, Abstimmungen und Berechnungen vorliegen, würden Gespräche mit der Gemeindeverwaltung und der BI geführt, heißt es vom BMDV. Eine öffentliche Informationsveranstaltung könne erfolgen, wenn alles abgeschlossen ist.

Davor wolle die Autobahn GmbH die Bedingungen prüfen, um den Effekt der Lärmschutzvorhaben für die Betroffenen darstellen zu können. Dazu gehöre, welche Grundstücke dauerhaft und temporär davon betroffen seien. Zu einem Zeitplan äußerte sich das BMDV nicht.

Neue Richtlinien zeigen andere Lärm-Auswirkungen

Die Verzögerung, die es seit dem Wechsel zur Autobahn GmbH gegeben habe, erklärt das Ministerium so: Die Berechnungen nach den neuen Richtlinien für den Lärmschutz hätten andere Auswirkungen ergeben als die nach den früheren Richtlinien.

Daher sei untersucht worden, was im Zuge der geplanten Streckensanierung der A 7 zur Optimierung des Lärmschutzes machbar sei, zum Beispiel lärmoptimierte Asphaltbeläge. Zudem sei die Verlängerung der Lärmschutzwand geprüft worden.

Ein weiteres Hemmnis: Um eine bestmögliche Schutzwirkung zu erzielen, sei die südliche Verlängerung an den vorhandenen Bahndamm anzuschließen, teilt das BMDV mit.

Dabei sei die Erreichbarkeit der Eisenbahnbrücke der Deutschen Bahn (DB) für Unterhaltungsarbeiten unmittelbar im Anschluss an die ergänzende Wandkonstruktion sicherzustellen, was eine detaillierte Abstimmung mit der DB AG nötig mache.

Laut Bürgermeisterin hält Autobahn GmbH die Gemeinde hin

Auch für den Lärmschutz hat sich Bürgermeisterin Susanne Schneider bei der Autobahn GmbH eingesetzt, wie aus Schriftverkehr hervorgeht, der uns vorliegt. „Die Zusammenarbeit mit der Autobahn GmbH stellt sich für mich mittlerweile als absolut desolat dar“, sagt sie.

„In den bisherigen Gesprächen haben wir als Gemeinde bis heute keine verlässliche Antwort erhalten und werden mit nicht greifbaren Aussagen hingehalten.“ Anfragen würden nicht bearbeitet oder beantwortet. Wenn nicht nachgefragt werde, sei davon auszugehen, dass die Sache nicht weiter verfolgt wird.

Daher habe Schneider Landrat Winfried Becker gebeten, sich noch mal für den Lärmschutz einzusetzen, sagt sie. Becker habe Bundestagsabgeordneten Edgar Franke (SPD) und den Landtagsabgeordneten des Wahlkreises 7, Günter Rudolph (SPD), um Unterstützung gebeten.

Druck auf Autobahn GmbH soll erhöht werden

Franke habe mit dem zuständigen Staatssekretär gesprochen. „Wir werden hierzu eine schriftliche Stellungnahme erhalten“, sagt Schneider. Durch das Engagement aller Beteiligten müsse der Druck auf die Autobahn GmbH so erhöht werden, dass sie ins Handeln komme.

Das will auch die BI mit einer Demonstration unter dem Motto „Jetzt werden wir laut“. Treffpunkt ist am Freitag, 7. Juli, um 18 Uhr am Ende der Knüllstraße, teilt BI-Sprecher Dieter Fischer mit. Dabei geht es um den Lärmschutz für das Wohngebiet Hundsforth. Schneider weist aber darauf hin, dass auch die Breitenau sowie die Ortsteile Büchenwerra und Ellenberg vom Lärm betroffen sind. (Fabian Diekmann)