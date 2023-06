Guxhagener arbeitet drei Jahre an Foto von Eisvogel

Von: Fabian Becker

Viel Arbeit: Von der Planung bis zu dem Foto des Eisvogels vor dem Kloster Breitenau in Guxhagen dauerte es drei Jahre. „Ich habe viele Tage an einer Stelle oberhalb des Wehrs gewartet und plötzlich saß er da“, sagt Fotograf Stefan Döring. © Stefan Döring

Der Guxhagener Hobbyfotograf Stefan Döring steht für das perfekte Motiv oft schon um 4.30 Uhr auf. Die Mühe lohnt sich: Döring hat schon Eisvögel und küssende Biber vor die Linse bekommen.

Guxhagen – Früher hatte Steffan Döring zwei Leidenschaften: Natur und Technik. Als der 41-jährige Guxhagener Anfang 20 war, kam beides zusammen und er begann Tiere und Landschaften zu fotografieren. „Das ist mein Ausgleich vom Beruf“, sagt er.

Döring ist Planungsingenieur. „Ich plane Maschinen, mit denen Motoren gebaut werden“, sagt er. In seiner Heimat Guxhagen, in der der 41-Jährige aufgewachsen ist und mit Frau und Tochter wohnt, ist er „verwurzelt“. Das ist auch in vielen seiner Bilder zu sehen. „Guxhagen ist schön“, sagt er. „Daher versuche ich, in vielen meiner Naturbilder auch etwas von Guxhagen zu zeigen.“

„Ein gutes Bild braucht Planung“

So entstand zum Beispiel im Januar 2021 das Foto eines Eisvogels vor dem Kloster Breitenau. „Ich habe schon viele Male Eisvögel im Vollformat fotografiert, aber hier ist es mir erstmalig gelungen den Eisvogel bildgestalterisch mit meinem Heimatort Guxhagen in Verbindung zu bringen“, sagt er.

Dabei geht Döring sehr bedacht vor: Auch wenn manche Bildideen spontan entstünden, für ein gutes Bild sei Planung nötig, erklärt er. Dazu gehörten unter anderem der Ort, das Wetter, die Ausstattung und die Kameraeinstellungen.

Bei dem Eisvogelbild habe es von der Idee bis zum Foto etwa drei Jahre gedauert. „Ich habe viele Tage an einer Stelle oberhalb des Wehrs gewartet und plötzlich saß er da“, sagt er. „Dann bin ich glücklich, diesen Moment für die Ewigkeit einfangen zu können“.

Bilder werden nicht verfälscht, nur optimiert

Zwar bearbeite der 41-Jährige die Bilder nachher noch. „Das sind aber meist nur zwei oder drei Klicks“, sagt er. „Ich verfälsche die Bilder nicht, ich optimiere sie nur.“ Denn es gehe ihm in erster Linie um das Fotografieren. Sein Ziel: Sichtbar machen, was sonst vielleicht nicht sichtbar geworden wäre.

Wer sich selbst in der Naturfotografie ausprobieren möchte, dem rät Döring, durch Ausprobieren ein Gefühl für gute Fotos zu entwickeln. Dabei solle bewusst die Perspektive gewechselt und mit Schärfe und Unschärfe gearbeitet werden.

Außerdem empfiehlt er, „sich einfach mal eine halbe Stunde lang ruhig auf eine Lichtung zu setzen und zu beobachten, was passiert“.

Zwei Biber küssen sich anscheinend an der Eder bei Ellenberg. „Nachdem sich die Mutter und eines ihrer beiden Jungen an der Rinde der Weide im Hintergrund sattgefressen hatten, haben sie sich anscheinend einen Kuss gegeben“, berichtet Stefan Döring. „Das konnte ich glücklicherweise festhalten.“ © Stefan Döring

Döring interessiert sich seit seiner Kindheit für die Natur

Das Interesse des Guxhageners daran, was da alles kreucht und fleucht, hatte er schon als Kind. „Wenn ich irgendwo einen Vogel gesehen habe, habe ich in Büchern danach gesucht, was das für einer ist“, berichtet er. Das Interesse an der Technik der Fotografie sei dann durch sein Berufsleben dazugekommen.

Bis vor Kurzem hat Döring die Bilder nur für sich gemacht. „Aber meine Frau hat gefragt, ob es nicht schön wäre, auch andere daran teilhaben zu lassen“, sagt er. Daraufhin hat er uns das Biberkussfoto in der Eder bei Ellenberg geschickt, das es kürzlich auf die Seite 1 einer Melsunger HNA-Ausgabe schaffte.

„Der perfekte Start in einen Sonntag ist für mich, um 4.30 Uhr raus zu gehen und mit der Kamera in der Natur unterwegs zu sein“, sagt der 41-Jährige. Nach rund drei Stunden komme er dann nach Hause und bringe gleich Brötchen für das Frühstück mit seiner Familie mit. „Dann bin ich glücklich – egal ob mir ein Foto gelungen ist oder nicht.“ (Fabian Becker)