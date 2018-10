Hessische Umweltministerin Priska Hinz diskutierte in Melsungen über Umweltthemen 

Kritik an Autoindustrie

+ © Gert Hirchenhain Diskutierten mit Interessierten: die Grünen-Politiker (von links) Daniel May, Landtagsabgeordneter für den Schwalm-Eder Kreis, Waldeck-Frankenberg und Fulda, Dr. Bettina Hoffmann, Bundestagsabgeordnete, Ministerin Priska Hinz und Jörg Warlich, Kandidat für die anstehenden Landtagswahlen für den nördlichen Schwalm-Eder-Kreis. © Gert Hirchenhain

Melsungen. Die Hessische Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Priska Hinz (Grüne), war am Freitagabend in der Melsunger Stadthalle zu Gast. Dort stellte sie sich den Fragen der Bürger – zusammen mit den Bundes- und Landtagsabgeordneten Dr. Bettina Hoffmann und Daniel May sowie den Landtagskandidaten Jörg Warlich und Marcel Breidenstein. Allerdings waren nur knapp 20 Interessierte, in der Mehrzahl Sympathisanten der grünen Partei und einige Funktionsträger der Grünen, zu dieser Veranstaltung gekommen.