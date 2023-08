HNA-Yogasommer 2023 ist zu Ende – So war es in Melsungen

Waren in Melsungen dabei: Martina Knauf (von links), Rosalie Skrzeczka und Birgit Sondermann besuchten den HNA-Yogasommer im Lindenwäldchen. © Lena Pöppe

Der zweite HNA-Yogasommer in Melsungen ist zu Ende. Wir haben uns umgehört, wie es den Teilnehmern gefallen hat, und selbst mitgemacht.

Melsungen – 40 Menschen haben bei Sonnenschein den Abschluss des zweiten HNA-Yogasommers in Melsungen besucht, um ein vorerst letztes Mal gemeinsam Yoga zu machen. Unter der Anleitung von Yoga-Lehrerin Silke Reinicke aus Beiseförth startete die Stunde mit der sogenannten Anfangsentspannung.

„Wir werden nun versuchen, Körper, Geist und Seele in Ausgleich zu bringen“, sagte Reinicke, als die Teilnehmer mit geschlossenen Augen auf ihren Matten lagen. Es gehe darum, bei sich anzukommen, sich zu zentrieren. Das Atmen sei dabei eines der wichtigsten Elemente. „Du kannst die folgende Zeit nur für dich genießen“, sagte Reinicke. Jeder solle soweit mitmachen, wie es für ihn passe. „Im Yoga geht es darum, wertfrei und offen zu sein, ohne sich zu vergleichen.“ Dann begann die Yogastunde mit einem Glockenschlag.

Die Besucher

Eine Besucherin der letzten Einheit des zweiten Melsunger Yogasommers war Gabriele Böhm aus Grebenau. Sie fühlte sich sehr entspannt nach der Stunde. „Ich war leider nur fünf Mal hier“, sagt die 71-Jährige. Sie sei voriges Jahr auch schon beim Yogasommer gewesen und habe es erneut sehr schön gefunden. „Ich liebe Yoga draußen, man kann währenddessen in den Himmel und die Baumkronen schauen“, sagte Böhm. Besonders gefalle ihr das Recken und Strecken während der Übungen. „Das tut Körper und Muskeln gut.“

Für Helena Pensing aus Beiseförth bedeutet Yoga im Lindenwäldchen Entspannung, zur Ruhe kommen und die Natur genießen. Die 26-Jährige habe mit Yoga in einem Kurs von Reinicke angefangen. „Ich hatte nie einen richtigen Bezug zu Yoga, aber ich habe vor ein paar Wochen schnell gemerkt, dass es meiner Seele und meinem Körper gut tut“, sagte sie

Dass Yoga positive Effekte hat, sagte auch Martina Theis aus Lohre: „Es hat mich sehr gefreut, dass die HNA den Yogasommer nach Melsungen geholt hat. Das Üben unter freiem Himmel genieße ich sehr.“ Sie lobte auch die Yoga-Lehrerin. „Ich konnte leicht folgen, Neues gut umsetzen und mich ganz auf die Bewegung konzentrieren“, sagte die 57-Jährige.

Martina Knauf und Birgit Sondermann waren dieses Jahr bei fast jedem Termin, und haben zur Abschlussstunde die zehnjährige Rosalie Skrzeczka mitgebracht. „Ich war heute das erste Mal beim Yoga“, sagte Skrzeczka. Ihr haben alle Übungen gefallen, genauso wie Knauf und Sondermann, die schon vorher Yoga gemacht haben. „Mir bringt Yoga viel für die Beweglichkeit“, sagte Sondermann. Allerdings merkten beide an, dass sie bei Regenwetter einen Ausweichort im Trockenen besser fänden.

Der Selbstversuch

Auch wir haben zum Abschluss ein paar Yoga-Übungen ausprobiert. Die erste war die liegende Hocke. Dabei legte man sich mit dem Rücken auf die Matte, und zog die Knie leicht mit den Händen zum Brustkorb. Diese Unterstützung sollte aber immer weniger werden. Das war vor allem in den Beinen zu spüren, aber auch der angespannte Rücken machte sich bemerkbar.

Während der Einheit kam die Übung immer wieder vor, um zu spüren, was sich veränderte. Gegen Ende der Stunde fühlte sich die Übung tatsächlich entspannter an. Die Schultern berührten die Matte vollständig, und die Oberschenkel kamen näher an den Brustkorb heran.

Als Neuling musste man sich vor allem zuerst auf die Übungen einlassen. Trotz anfänglicher Skepsis wurden die positiven Effekte immer spürbarer. Umso mehr man sich fallen ließ, desto ruhiger wurde man und desto mehr war wahrzunehmen: Der Wald und das feuchte Gras war zu riechen, Vogelgezwitscher zu hören. Das fühlte sich beruhigend und entspannend an. Bei verschiedenen Übungen lagen die Arme neben die Yogamatte, wodurch Gras und Waldboden an der Haut zu spüren waren. Die aufgeweichte Erde blieb zwar an den Armen hängen, wurde aber lachend abgestreift.

Die Übungen waren unterschiedlich schwierig, einige schwer für Ungelenkige. Dennoch konnte jeder nach seinen Möglichkeiten mitmachen und einen Fortschritt durch die Einheit feststellen. Beide Körperseiten wurden gleichermaßen behandelt. Reinicke erklärte nicht nur die Übungen, sondern auch deren Funktionen. Und tatsächlich fühlte man sich nach der Einheit locker und entspannt. (Lena Pöppe)