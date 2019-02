Im Kleinbus in die Innenstadt: Melsungen startet Testlauf im Juni

Melsungen – Im Sommer wird verkehrstechnisch eine neue Zeit in Melsungen beginnen, zumindest probeweise. Dann sollen keine nahezu leer fahrenden, großen Stadtbusse in Melsungen und den Stadtteilen unterwegs sein, sondern kleine, klimafreundliche Fahrzeuge mit bis zu zwölf Sitzplätzen.

Die Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung am Donnerstagabend die Einführung des Probebetriebs für den geänderten Stadtbus-Linienverkehr einstimmig beschlossen. Der Probezeitraum ist von Juni bis Juli.

Statt mit dem eigenen Auto in die Stadt zu fahren, sollen die Melsunger wieder mehr den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Eine bedarfsgerechte Taktung soll bei den Fahrgästen für mehr Flexibilität sorgen, was eine bessere Auslastung der Busse zur Folge haben soll. Erhoffter Nebeneffekt: den innerstädtischen Verkehr zu reduzieren. Das Parlament hat den Magistrat auch beauftragt, eine ASTBus-App für den Ortsteilverkehr des ASTService zu erstellen. Der Service soll weiterhin per Telefonanruf bestellt werden können.

„Außerhalb des Schülerverkehrs haben die Stadtbusse kaum Anhänger“, sagte FDP-Fraktionsvorsitzender Joost Fastenrath. Auf vielen Fahrten sind nur wenige der 85 Sitz- und Stehplätze in den großen Stadtbussen besetzt.

„Die Ergebnisse des Probebetriebs haben auch überregionale Bedeutung“, betonte Volker Wagner (SPD). Denn sie könnten in andere Kleinstädte im ländlichen Raum übertragen werden. Bewährt sich der Test, könnte er in Melsungen ab 19. Dezember für vier Jahre zur Praxis werden.