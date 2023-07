In Melsungen wird die Post zu früh geholt

Von: Damai Dewert

Verärgert: Lars Viereck wirft regelmäßig Briefe in den an Briefkasten an der Rotenburger Straße in Melsungen ein. Er hat sich bisher auf die Abholzeiten verlassen. © Damai D. Dewert

Der Melsunger Lars Viereck fordert die Einhaltung der Abholzeiten an Briefkästen. Der Briefkasten an der Rotenburger Straße wird wohl zu früh geleert.

Melsungen – Lars Viereck ist sauer auf die Post. Der Melsunger ist Geschäftsleiter eines Pflegedienstes und verschickt regelmäßig wichtige Briefe. Er kritisiert, dass der Briefkasten, den er nutzt, vor der eigentlich angegebenen Zeit geleert werde.

„Ich habe das zwar noch nicht selbst erlebt, aber zum Beispiel von einem Augenzeugen berichtet bekommen.“ Auch habe er sich nach auffällig langen Laufzeiten von Briefen in der benachbarten Postfiliale erkundigt, ob frühere Abholungen vorkämen. „Das wurde mir bestätigt“, sagt der 53-Jährige.

Viele Firmen, Geschäfte und Unternehmen müssten sich doch darauf verlassen, dass Briefe abgeholt und befördert würden. „Wir im Pflegedienst und die von uns versorgten Patienten und deren Angehörige müssen regelmäßig Unterlagen im Original an Kostenträger übermitteln. Auf dem Weg des Briefversands gelangen so Anträge und leistungsbegründende Papiere mit Originalunterschrift zur Kranken- oder Pflegekasse.“

Die Uhrzeiten sind verbindlich: Vor der angegebenen Uhrzeit darf nicht geleert werden. Der rote Punkt bedeutet, der Briefkasten wird täglich geleert. © Damai D. Dewert

Auf was solle man sich verlassen, wenn man sich bemühe, die Post noch pünktlich bis um 17.30 Uhr an der Rotenburger Straße in Melsungen in den Briefkasten einzuwerfen, um dann zu erfahren, dass dieser schon geleert worden sei – vor 17.30 Uhr, fragt Viereck.

Post: Abholung frühestens zur angegebenen Zeit

Die Deutsche Post bedauere es sehr, sollten Briefkästen vor der angegebenen Zeit geleert werden. „Steht eine Uhrzeit auf dem Briefkasten, ist diese auch verbindlich einzuhalten“, sagt Thomas Kutsch, Sprecher der Deutschen Post.

Vormittags übernehme die Leerung in der Regel der Postbote. Am Nachmittag und in den Abendstunden würden die Briefkästen von Dienstleistern geleert. Diese dokumentierten die Abholungen. Das sei also nachvollziehbar.

Bei Beschwerden werde dem natürlich nachgegangen. Die Dienstleister bringen die Briefe ins Briefzentrum nach Kassel. Dort werden sie sortiert und die Zielregion weitertransportiert. Dieses Vorgehen funktioniere auch jeden Tag tausendfach in Deutschland, stellt Kutsch fest. Sollte an besagtem Briefkasten ein Fehlverhalten festgestellt werden, werde dies mitgeteilt. Bei starker Frequentierung gebe es eine zweite Abholzeit oder es werde ein zweiter Briefkasten aufgestellt. (Damai D. Dewert)