Sandra Bischoff wirbt dafür, Menschen mit Behinderung einszustellen

Von: Fabian Becker

Zeigt eine Markierung für Sehbehinderte: Fachberaterin Sandra Bischoff wirbt dafür, Menschen mit Behinderungen einzustellen. © Fabian Becker

Damit künftig mehr Menschen mit Behinderungen, insbesondere mit Schwerbehinderungen, im Landkreis die Chance auf Arbeit haben, gibt es seit Kurzem die Einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber in Melsungen (EAA). EAA-Fachberaterin Sandra Bischoff spricht im Interview darüber, wie Inklusion gegen den Fachkräftemangel helfen kann und welche Vorurteile es gegen Menschen mit Behinderung es gibt.

Inwiefern kann Inklusion dem Fachkräftemangel entgegenwirken?

In dem sich Arbeitgeber dem Thema gegenüber öffnen. Denn es gibt auf dem Arbeitsmarkt viele Menschen mit Behinderungen, die gut qualifiziert sind und Arbeit suchen. Meine Aufgabe ist dabei, die Arbeitgeber zu informieren und bei der Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung zu unterstützen. Vor Corona waren wir auf einem ganz guten Weg. Leider hat die Pandemie uns ausgebremst.

Wieso gab es den Rückschritt durch Corona?

Menschen mit Behinderungen waren von den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie besonders betroffen. Wichtige Dienste und Einrichtungen waren für sie zeitweise nicht zu erreichen. Außerdem wäre eine Corona-Infektion für einige sehr gefährlich gewesen. Dies führte dazu, dass ihnen die Teilhabe am Arbeitsleben erschwert wurde und sie dadurch für Arbeitgeber weniger attraktiv wurden.

Welche Arbeiten können Menschen mit Einschränkungen übernehmen?

Grundsätzlich alle. Der Arbeitsplatz muss nur individuell gestaltet und ausgestattet sein. Dazu gehört im besten Fall Barrierefreiheit. Bei Sehbehinderungen kann manchmal schon ein größerer oder zusätzlicher Bildschirm ausreichen – oder die Möglichkeit, an Texte heranzoomen zu können oder sie sich vorlesen zu lassen. Im Lager könnten das Maschinen sein, damit die Betroffenen nicht so schwer heben müssen. Doch derzeit müssen erstmal viele Bedenken gegenüber der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen abgebaut werden.

Welche sind das?

Viele sehen nur den Menschen, der im Rollstuhl sitzt –also ein körperliches Handicap hat. Aber zu Menschen mit Einschränkungen gehören auch diejenigen, die psychische Erkrankungen wie Depressionen haben oder chronische Krankheiten wie Neurodermitis oder ein Darmleiden. Diese Menschen brauchen oft keine große Ausstattung am Arbeitsplatz und sind gut qualifiziert und hoch motiviert.

Wie helfen Sie bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes?

Wir schauen uns an, wie der Arbeitsplatz gestaltet ist und welche Veränderungen möglich wären, um Personen mit Beeinträchtigungen bei der Ausübung der Arbeitstätigkeit zu unterstützen. Hier nehmen wir unter anderem gerne die Unterstützung durch den technischen Beratungsdienst des Integrationsamtes in Anspruch. Anschließend unterstützen wir die Arbeitgeber bei der Antragsstellung. Es kann sogar sein, dass ein komplett neuer Arbeitsplatz eingerichtet wird, zum Beispiel, wenn ein Unternehmen einen langjährigen Mitarbeiter weiter beschäftigen möchte, der durch Unfall oder Krankheit eine Behinderung hat. Die Möglichkeiten sind da kaum begrenzt.

Wie sieht es mit den Arbeitszeiten aus?

Diese Frage kann man nicht pauschal beantworten. Das hängt davon ab, was der Arbeitgeber sucht und was potenzielle Bewerber mitbringen. Manche Arbeitgeber suchen explizit Vollzeitkräfte, da muss dann geschaut werden, dass der Arbeitsplatz beispielsweise an die Konzentrationsfähigkeit der Person angepasst werden kann. Letztendlich muss man aber sagen, dass die Arbeitsstunden die geleistet werden können, ein Teil von einem großen Ganzen sind. Genauso wie bei Personen ohne Einschränkung muss auf die Gesamtsituation geschaut werden. Wenn hier auf beiden Seiten Bereitschaft besteht, darüber ins Gespräch zu gehen und vielleicht einen Kompromiss zu finden, kommen wir auf einen guten Weg.

Wo sehen Sie beim Thema Inklusion in der Region noch Handlungsbedarf?

Das Thema Inklusion gewinnt in der Region zunehmend an Bedeutung. Es gibt bereits verschiedene Institutionen, die sich aktiv mit dem Thema Inklusion auf dem Arbeitsmarkt beschäftigen. Ein Paradebeispiel gibt es zum Beispiel mit der Firma Saniplus in Fritzlar, die sich schon seit Jahren mit Inklusion beschäftigt. Das können Unternehmen natürlich nicht von jetzt auf gleich schaffen. Hier sehe ich meine Aufgabe: Unternehmen zu informieren und zu sensibilisieren, damit bestehende Bedenken abgebaut werden können und der Arbeitsmarkt inklusiver wird. Ich stehe den Arbeitgebern bei allen Fragen zur Ausbildung, Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Damit ich Unternehmen umfassend beraten kann, gehört ein gutes Netzwerk, bestehend aus beispielsweise Kontakten zum Jobcenter, der Agentur für Arbeit, dem Integrationsfachdienst und der Wirtschaftsförderung zu meiner Tätigkeit.

Was läuft schon gut in der Region?

Es gibt immer mehr Veranstaltungen zum Thema Inklusion, zum Beispiel Fachtagungen von der Wirtschaftsförderung. Es ist spürbar, dass sich die Arbeitgeber und auch die ganze Region dem Thema gegenüber offener zeigen. Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, kann dem Fachkräftemangel entgegenwirken und Unternehmen eine positive Außenwirkung einbringen. Was gerade auf dem aktuellen Arbeitnehmermarkt von Vorteil sein kann. Für die Unternehmen wird es schon allein deshalb ein Thema, weil die Ausgleichsabgabe für Firmen ab 20 Mitarbeitern, die keine oder zu wenige Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigen, ab 2024 erhöht werden soll. Das können dann bis zu 720 Euro im Monat pro fehlendem Beschäftigtem mit Schwerbehinderung sein.

Gibt es auch Grenzen der Inklusion?

Ja, je nach Einschränkung und Einstellung des Menschen. Aber die möchte ich noch gar nicht sehen. Mir geht es darum, auf die Möglichkeiten zu schauen und hinzuweisen. Und davon gibt es ganz viele. (Fabian Becker)