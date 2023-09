Kabarettreihe ersetzt den Melsunger Wettbewerb Scharfe Barte

Von: Damai Dewert

Heimspiel: Anny Hartmann tritt am Samstag, 18. November in Melsungen in der Stadthalle auf. Die bekannte Kabarettistin lebt auch in der Bartenwetzerstadt. © Kultur- und Touristinfo

Als Ersatz für die Scharfe Barte – und, um zu schauen, wie das Publikum es annimmt, finden in diesem Herbst drei Kabarettabende in Melsungen statt.

Melsungen – Der Melsunger Kabarettwettbewerb „Scharfe Barte“ pausiert. Beziehungsweise werde er neu ausgerichtet oder man starte ihn mit alternativem Konzept gleich ganz neu, heißt es von Melsungens Bürgermeister Markus Boucsein. Wegen der Coronapandemie hatte die beliebte Kabarettreihe von 2020 bis 2022 ausfallen müssen – kurz nach dem 25. Jahr des Bestehens (2019). Statt eines Neustarts mit alten Problemen solle nun mit der Kultur- und Touristinfo geschaut werden, wie eine zukunftsfähige und tragfähige Lösung aussehen könne.

Als Ersatz – und, um zu schauen, wie das Publikum es annehme, finden in diesem Herbst drei qualitativ hochwertige Kabarettabende in Melsungen statt. Veranstalter der Kabarettabende ist die Stadt Melsungen. Wegen der Arbeiten in der Stadthalle stehen für jeden Abend nur etwa 200 Plätze zur Verfügung. Die Scharfe Barte hatte in der Kulturfabrik stattgefunden.

Satire: Christian Ehring tritt mit seinem Soloprogramm auf. © Horst Klein/nh

Sein Wunsch sei, sagt Boucsein, dass es auch künftig eine Kabarettreihe in Melsungen gebe – gerne mit einer Abschlussveranstaltung und einer Preisverleihung. In welcher Form genau, müssten die Gespräche zeigen.

Um auch in diesem Jahr bestes politisches Kabarett live zu erleben, habe die Stadt Melsungen die Veranstaltungsreihe „Kabarett-Herbst“ organisiert, sagt Karin Braun von der Touristinfo.

Diese Veranstaltungen sind geplant:

Samstag, 7. Oktober: Lothar Bölck bietet politisch-satirisches Kabarett. In seiner Paraderolle des Bundestagshinterbänklers, Hugo W. Holzhausen, knöpft sich Lothar Bölck Politiker vor und zieht so richtig vom Leder. Der Kabarettist ist ein Preisträger der Scharfen Barten (2006) und war schon mehrfach in Melsungen zu Gast.

Samstag, 18. November: Ein richtiges Heimspiel hat Anny Hartmann. Die Wahl-Melsungerin ist Gewinnerin des Deutschen Kleinkunstpreises 2023.

In ihrem neuen Soloprogramm „Klima-Ballerina“ tanzt sie den Mächtigen auf der Nase herum, heißt es in ihrem Pressetext. Die studierte Diplom-Volkswirtin besitzt das Handwerkszeug, um wirtschaftliche und politische Zusammenhänge erstens analysieren und zweitens amüsant, bissig und leicht nachvollziehbar vermitteln zu können. Ihr Humor ist ansteckend, ihre Haltung inspirierend, heißt es weiter – und unter Beweis hat sie das bereits mehrfach gestellt.

Samstag, 16. Dezember: Kurz vor der besinnlichen Adventszeit wird es mit Christian Ehring noch mal richtig bissig. Christian Ehring ist bekannt als Moderator des TV-Satiremagazins „extra3“. Er war 2002 bei der Scharfen Barte dabei, damals wurde er Dritter. Wer ihn live erlebt, könne überdies einen ausgesprochen vielseitigen und sensiblen Bühnenkünstler kennenlernen, heißt über ihn. „Stand jetzt“ heißt sein aktuelles Programm und es ist hochaktuelle Satire nach der Zeitenwende. Natürlich kann niemand ganz genau sagen, was bis zu diesem Abend noch alles passiert, aber so viel steht fest: Ehring wird es verarbeiten. Stand jetzt wird’s lustig.

Die Einzelkarten für Christian Ehring sind bereits ausverkauft, heißt es von der Kultur- und Touristinfo. Die Abende gibt es zusätzlich zu den Einzelkarten auch in einem Abo.

Vorverkauf: Die Tickets im Abonnement für alle drei Veranstaltungen kosten 65 Euro und ermäßigt 55 Euro. Die Einzelkarten kosten 25 Euro und ermäßigt 20 Euro (Ermäßigung für Schüler, Studenten, und Schwerbehinderte ab 70 Prozent).

Bissig: Der Kabarettist Lothar Bölck ist ein guter alter Bekannter in Melsungen. © Kultur- & Tourist-Info Melsunger Land

Auch HNA-Abonnenten erhalten gegen Vorlage ihrer Abokarte oder Kundennummer die Karten zum ermäßigten Preis.

Die Karten gibt es in der Kultur- und Touristinfo Melsunger Land am Marktplatz. Beginn ist jeweils um 19 Uhr in der Stadthalle. Abendkasse und Saal sind ab 18.15 Uhr geöffnet.

Veranstalter ist die Stadt Melsungen mit Unterstützung der Kreissparkasse Schwalm-Eder.

Kontakt: Kultur- und Touristinfo Melsunger Land unter Tel. 0 56 61/92 89 89 0, Am Markt 5, Melsungen (Damai D. Dewert).