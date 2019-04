Kanufahrer bemerken Brand an Fulda: Feuerwehr in Melsungen im Einsatz

Zwei aufmerksamen Kanufahrern ist es zu verdanken, dass sich ein Flächenbrand am steilen Fuldaufer in Melsungen nicht ausbreitete. Dort brannten Unrat und Laub.

Die Kanufahrer waren am Ostersonntag gegen 18.30 Uhr mit ihrem Kanu auf der Fulda in Melsungen unterwegs. Die beiden sahen bei ihrer Tour vom Fluss aus, dass es an dem Steilhang unterhalb des Starthilfegebäudes in der Bahnhofstraße in Melsungen stark qualmte. Mit Hilfe eines Motorradfahrers, den sie durch Winken auf das Feuer aufmerksam machten, konnte die Feuerwehr alarmiert werden. Besonders gefährlich war, dass der mittlerweile starke Rauch in offene Fenster des Gebäudes zog und so für die sieben Bewohner eine enorme Gefahr darstellte. Daher wurde auch der Rettungsdienst an die Einsatzstelle beordert.

Die Freiwillige Feuerwehr Melsungen war bereits wenige Minuten nach dem Alarm an der angegebenen Adresse. Die Feuerwehrleute stellten fest, dass etwa 40 Quadratmeter Laub, Gebüsch und Unrat brannten. Besonders schwierig war es, die Brandstelle zu erreichen, da in diesem Bereich die Böschung fast senkrecht zur Fulda hin abfällt.

Mit über 500 Litern Wasser aus dem Löschtank des Einsatzfahrzeuges konnte das Feuer gelöscht werden. Glutnester im Laub wurden mit der Harke auseinandergezogen und dann abgelöscht. Die Ursache des Brandes konnte nicht geklärt werden.