Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in Neumorschen feiert 50-Jähriges

Von: Barbara Kamisli

Viel Platz zum Spielen: Auf dem großen Außengelände der gemeindeeigenen Kita Villa Kunterbunt haben die Kinder viele Möglichkeiten, um sich auszutoben. Hinten von links Erzieherin Heike Urban, Bürgermeister Roland Zobel, Kitaleiterin Jessica Horchler und Erzieherin Kristina Werner. © Barbara Kamisli

In den vergangenen 50 Jahren ist die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt zu einem festen Teil von Neumorschen geworden. Dieses Jubiläum soll am 8. Juli mit einem Fest gefeiert werden.

Für Samstag, 8. Juli, laden die Kita und die Gemeinde Morschen deshalb zu einem Fest ein. Es steht unter dem Motto Kunterbuntes Treiben und viele Vereine beteiligen sich, sagt Kitaleiterin Jessica Horchler. Los geht es um 11 Uhr.

50 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren werden im Gemeindekindergarten in Neumorschen in drei Gruppem betreut. Damit ist der Kindergarten vollbelegt. „Wir haben eine Warteliste“, sagt Kitaleiterin Jessica Horchler.

Villa Kunterbunt setzt auf feste Gruppen statt offenes Konzept

Viele Kindergärten seien in den vergangenen Jahren in ein offenes Konzept gewechselt. „Das haben wir hier nicht gemacht“, sagt Jessica Horchler. In der Villa Kunterbunt setze man beim pädagogischen Konzept auf feste Bezugsgruppen in der die Kinder viel Zeit zum gemeinsamen Spielen haben.

13 Personen sind für die Betreuung der 50 Kinder zuständig, davon 11 Fachkräfte. Diese können montags bis freitags von 7 bis 16.30 Uhr betreut werden. „Wir sind stolz, dass wir hier so ein festes und vollständiges Team haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit“, sagt Bürgermeister Roland Zobel. Denn der Fachkräftemangel betrifft auch die Kinderbetreuung.

Kindergartengebäude muss bald saniert werden

Er hofft, dass bald wieder Kitaförderprogramme von Bund und Land aufgelegt werden, denn das Kindergartengebäude ist in die Jahre gekommen und müsste eigentlich saniert und erweitert werden.

Wenn sie sich in Sachen Sanierung etwas wünschen könnte, sagt Kitaleiterin Jessica Horchler, dann wären es an erster Stelle eine bessere Isolierung und besserer Lärmschutz in den Räumen der Kita. Beim Sommerfest sollen deshalb auch Spenden gesammelt werden. In Morschen gebe es eine große Verbundenheit mit der Villa Kunterbunt.

„Viele haben die Kita in den vergangenen 50 Jahren selbst mal besucht beziehungsweise ihre Kinder oder Enkelkinder“, sagt Zobel.

Termin: 50-Jahrfeier der Villa Kunterbunt, Samstag, 8.Juli, ab 11 Uhr. (Barbara Kamisli)