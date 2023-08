Kneippen und feiern an der Grillhütte in Adelshausen

Von: Lena Langhoff

An der Grillhütte in Adelshausen gibt es neben überdachtem Grill- und Sitzplatz eine Kneippanlage und einen Springbrunnen. Die Herren-Toiletten sind während der Saison öffentlich zugänglich. © Langhoff, Lena

Geburtstage, Hochzeiten und Konfirmationen – viele Feiern finden in den Grillhütten im Kreisteil Melsungen statt. In unserer Serie stellen wir sie vor. Heute: die Grillhütte in Adelshausen.

Adelshausen – Wer die Adelshäuser Grillhütte auf dem Siedlerplatz besucht, bemerkt vor allem eines: Dort wird seit mehr als fünf Jahrzehnten jede Menge Herzblut und ehrenamtliche Arbeit hineingesteckt.

Die liebevoll gepflegte, ebenerdige Anlage überzeugt nicht nur mit überdachten Bänken und einem Grillplatz, sondern auch mit einer mobilen Theke für den Außenbereich, einem Kneipp- und Armbadebecken, sowie einem kleinen Springbrunnen.

„Hier fühlt man sich wie in einem bayrischen Biergarten“, vergleicht Hüttenwart Helmut Wenderoth aus Adelshausen und zeigt auf die Bäume, die rund um die rustikal gehaltene Anlage wachsen. Denn die Blattdächer der verschiedenen Baumarten sorgen für ein angenehmes Klima und Schatten an heißen Tagen.

Draußen sitzen bei jedem Wetter: Reinhard Rauschenberg (links) und Helmut Wenderoth nutzen die überdachten Sitzgelegenheiten. Im Hintergrund zu sehen sind der Grillplatz und die Liegebank. © Lena Langhoff

Der Wasserspaß

Abkühlung bekommen die Besucher der Adelshäuser Grillhütte nicht nur durch die Bäume, sondern auch durch Wasser auf dem Vorplatz der Hütte. „Früher stand hier ein Hochbehälter, der zum Wasserwerk gehörte“, erklärt Reinhard Rauschenberg. Er hat schon von Entstehungsbeginn an die Hütte mit aufgebaut und betreut.

Auch Reparatur- und Pflegeaufgaben übernimmt der Adelshäuser. „Das Projekt ist wie mein Baby“, sagt Rauschenberg mit leuchtenden Augen über die Grillhütte. Neben einem Springbrunnen, der schon 1968 mit dem Anlegen des Freizeitplatzes entstand, gibt es auch eine Kneippanlage mit Wassertretbecken und Armbadebecken.

„Sie entstanden 1969“, erzählt Rauschenberg und ergänzt: „Auf dem Armbadebecken ist der Originalstein des Adelshäuser Wasserhochbehälters angebracht.“

Verbindung: Das Armbadebecken vereint die heutige Zeit mit Erinnerungen an die Vergangenheit. Zu sehen ist der Stein des ehemaligen Hochbehälters, der zum Wasserwerk gehörte. © Langhoff, Lena

Die Entstehung

„1968 räumten fünf Rentner den Platz am Dreschmaschinenschuppen auf und legten einen Freizeitplatz an“, sagt Rauschenberg über die Entstehung der Anlage auf dem Siedlerplatz. Der Schuppen wurde 1977 abgerissen und die Hütte von vier Adelshäuser Vereinen aufgebaut, erinnert sich Rauschenberg, der schon damals tatkräftig mit anpackte und die Hütte mit plante.

„Die Dorfgemeinschaft und die Mitglieder vom Heimat- und Verkehrsverein, SPD-Ortsverein, Turn- und Sportverein sowie der Freiwilligen Feuerwehr haben unter anderem im Wald Holzstämme gesammelt“, erzählt der Hüttenwart.

Die Einrichtung

In der Grillhütte auf dem Siedlerplatz gibt es nicht nur eine festinstallierte, sondern auch noch eine zweite, mobile Theke, die im Freien aufgestellt werden kann.

Neben zwei Kühlschränken steht für die Mieter eine Mikrowelle bereit. Sowohl der Grillplatz als auch die Sitzgelegenheiten sind überdacht. Wer hoch hinaus will, kann den Hochsitz auf dem Gelände besteigen.

„Die Herrentoilette ist während der Saison für alle öffentlich zugänglich, worüber viele dankbar sind“, sagt Wenderoth.

Die Nutzung

Etwa 40 bis 50 Mal wird die Anlage mit angrenzenden Parkplätzen in der Saison von Anfang April bis Mitte Oktober gebucht, sagt Wenderoth. Meist kämen Gäste freitags und samstags. Noch gibt es freie Termine.

„Die Hütte wird von Radfahrern, Pilgern, Firmen und Familien genutzt“, sagt Wenderoth. Auch Schulklassen und Kindergärten haben die Anlage schon gemietet.

Die Kosten

Wer die Grillhütte anmieten möchte, zahlt neben einer Kaution für einen Tag 60 Euro Miete mit einer Verbrauchspauschale von 7,50 Euro für Strom, Wasser und Toilettenbestückung. Bei Grillnutzung kommt noch die Reinigung für 10 Euro hinzu, erklärt Wenderoth. Die Endreinigung könne selbst übernommen oder für 50 Euro übergeben werden, sagt der Hüttenwart.

Die Anfahrt

Gäste, die aus Richtung Melsungen kommen, müssen wegen der Baustelle in Adelshausen einen kleinen Umweg zur Grillhütte fahren. „Ab dem Ortseingang führt die Strecke nach links in die Spangenberger Straße, über den Wiesenweg und Die Langen Hessen durch den Ort in Richtung Spangenberg. Autofahrer müssen die Bundesstraße ein Mal queren und nach rechts abbiegen. Der Weg führt über die Brücke der ehemaligen Berlin-Coblenz-Bahn (Kanonenbahn) zur Grillhütte“, erklärt Ortsvorsteher Wolfgang Fröhlich. (Lena Langhoff)

Kontakt: Helmut Wenderoth, Tel. 0 56 61/62 38

Abkühlung: Hüttenwart Helmut Wenderoth am Springbrunnen. © Langhoff, Lena

