Kommissarischer Bauamtsleiter hat in Melsungen viel zu tun

Bernd Rolf Hesse ist kommissarischer Leiter des Bauamts der Stadt Melsungen. Ein großes Projekt von vielen ist die Sanierung des alten Casinos – im Bildhintergrund.

Bernd Rolf Hesse ist erst seit Sommer 2021 beim Melsunger Bauamt. Aktuell ist er kommissarischer Leiter. In dieser Funktion hat er viel zu tun, aktuell zum Beispiel mit der Melsunger Stadthalle.

Melsungen – Die Stadt Melsungen sucht aktuell einen neuen Leiter oder eine neue Leiterin für das Bauamt. Nadine Finn hat sich beruflich anders orientiert. Finn ist von April 2021 bis Juni dieses Jahres Bauamtsleiterin in Melsungen – sie ist jedoch bereits aus dem aktiven Dienst ausgeschieden.

Der Stadt liegen bereits mehrere Bewerbungen vor: Der Fachkräftemangel mache sich aktuell nicht negativ bemerkbar, sagt Melsungens Bürgermeister Markus Boucsein. Interessenten könnten sich noch bei der Stadt melden. Gesucht wird vornehmlich ein Diplom-Bauingenieur, ein Architekt oder Stadtplaner. Auch andere Berufe sind grundsätzlich möglich.

Kommissarischer Leiter ist aktuell Bernd Rolf Hesse. Der 56-Jährige ist quasi ein Senkrechtstarter im Bauamt. Hesse ist erst seit Sommer 2021 im Bauamt der Stadt tätig, zuletzt bereist als stellvertretender Leiter. Zuvor arbeitete der Tiefbautechniker selbstständig und in Ingenieurbüros.

Jetzt geht es fünfmal in der Woche von seinem Wohnsitz in Wehretal über die A 44, Hessisch Lichtenau und Günsterode nach Melsungen.

Dem Familienvater, eine Tochter, wird in den kommenden Monaten sicher nicht langweilig werden. In Melsungen stehen mehrere große Projekte an, die vom Bauamt koordiniert werden.

Entscheidung über Casino steht im Juni an

Das Alte Casino – die Stadthalle – wird umgebaut und umfangreich saniert. In den kommenden Tagen steht die Entscheidung an, welche der drei Umbau-Varianten es werden soll. Die Entscheidung dazu fällt im Juni in der Stadtverordnetenversammlung.

Ebenfalls auf dem Schreibtisch von Hesse liegt das integrierte kommunale Entwicklungskonzept, kurz Ikek, das Grundlage für die Förderung von kommunalen und privaten Vorhaben durch das hessische Dorfentwicklungsprogramm ist. Im Ikek-Programm ist zum Beispiel auch die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Obermelsungen enthalten.

Straßensanierungen halten Hesse auf Trab

Aktuell läuft die Sanierung der Ortsdurchfahrt Adelshausen. Bauherrin ist die Stadt Melsungen. Vor allem gibt es dort viel Absprachebedarf mit den Anwohnern.

Als weiteres großes Projekt wartet die Sanierung der Carl-Braun-Straße nach Kirchhof mit Nebenanlagen. Auf der Strecke wird zudem der Radweg 1 deutlich ausgebaut. Baubeginn soll 2025 sein. Vorzubereiten gibt es einiges. „Mir wird sicher nicht langweilig“, sagt Hesse und lacht. (Damai D. Dewert).