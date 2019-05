Projekt der Gesamtschule Melsungen: Kükenschlüpfen live im Internet

So spannend ist Bio selten, finden bestimmt auch die Fünft- und Sechstklässler der Gesamtschule Melsungen. Ab 10. Mai läuft ein Livestream im Internet, mit dem sie das Schlüpfen ihrer Küken verfolgen können, theoretisch sogar rund um die Uhr.

Die 50 Schüler haben die Eier kurz nach Ostern in den Brutkasten gelegt. Zuvor hatte ihr Lehrer, Damon Sebastian Jäger, per Internetanzeige auf Ebay Eier zum Ausbrüten gesucht (HNA berichtete). Mehrere Hühnerzüchter aus der Region hatten sich gemeldet und ihre Eier für das Schulprojekt zur Verfügung gestellt. Nun liegen 150 Hühnereier der Rassen Vorwerk-, Zwerg- und Blumenhühner sowie 24 Laufenten-Eier in dem Brutkasten.

Die Züchter aus Melsungen, Remsfeld und Wolfhagen haben sich gleichzeitig verpflichtet, die Tiere anschließend wieder zu übernehmen und in artgerechter Haltung zu führen, teilt Jäger mit, der an der Schule als Lehrer im Vorbereitungsdienst unterrichtet. Die Eier sind mit einem dreistelligen Code gekennzeichnet, sodass die Küken ihren Besitzern zugeordnet werden können, und sie wurden in separate Boxen in den Brutschrank gelegt. Vier Eltern haben sich bereit erklärt, jeweils vier Küken zu übernehmen.

Hier sehen Sie den Livestream

Bis es so weit ist, muss garantiert sein, dass eine konstante Bruttemperatur von 37,8 Grad im Brutkasten herrscht. Und die Eier müssen drei Mal am Tag gedreht werden. Das übernimmt die automatische Drehfunktion der Brutmaschine. Würden die Eier nicht regelmäßig gedreht, könnte die Embryonen an der Schalenmembran festwachsen, was zu einer Fehlentwicklung der Küken führen könnte, erklärt Jäger.

Der angehende Bio- und Chemielehrer rechnet damit, dass die ersten am 14. Mai schlüpfen werden, also nach 21 Tagen Brutzeit. Nach 48 Stunden werden alle 174 Küken im Brutkasten sitzen.

Der Live-Stream läuft ab 10. Mai und kann über die Internetseite der Gesamtschule und über den Youtube-Kanal verfolgt werden, rund um die Uhr. Weil aber der Lüfter so laut rauscht, wird das Piepsen der Küken im Ei kurz vorm Schlüpfen im Livestream nicht zu hören sein, teilt Jäger mit. Trotzdem wird die Natur für die Schüler damit greifbar, die die Entwicklung vom Ei zum Küken rund um die Uhr miterleben können. Spannender kann Biologieunterricht kaum sein.