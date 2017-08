Kurz vor Spangenberg: PKW kam von der Fahrbahn ab

Spangenberg. Wie die Polizei mitteilte, kam am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, eine 22-jährige Frau aus Marburg mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab.

Spangenberg. Wie die Polizei mitteilte, kam am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, eine 22-jährige Frau aus Marburg mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab. Die Marburgerin war mit ihrem Opel Astra auf dem Weg von Pfieffe in Richtung Spangenberg. Kurz vor Spangenberg kam sie, in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab. Die Polizei gibt den Schaden mit 1.000 Euro an. Die Fahrerin, die allein in dem Fahrzeug gesessen hatte, blieb unverletzt. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

