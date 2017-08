Lange Ölspur zog sich am Donnerstagabend durch Melsungen

Melsungen. Am Donnerstagabend kurz nach 21.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Melsungen zu einer Ölspur alarmiert.

Eine 26-jährige Frau aus Spangenberg war mit ihrem Golf beim Schwälmer Brotladen in der Nürnberger Straße. Von hier fuhr sie über die St. Georgs-Brücke bis zum Parkplatz an der Stadthalle in der Rotenburger Straße. Dort bemerkte sie, dass mit dem Motor in ihrem VW Golf etwas nicht stimmte. Sie sah dann, dass ihr Pkw Öl verloren hatte. Daraufhin wurde die Feuerwehr angefordert.