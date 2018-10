Der Lesertreff live: Melsunger Bürgermeister-Kandidaten stehen Rede und Antwort

Die Melsunger wählen am Sonntag, 28. Oktober, einen neuen Bürgermeister. Am Dienstag stehen die Kandidaten Rede und Antwort. Hier gibt's den Liveticker von der Diskussion.

Zur Bürgermeisterwahl treten drei Kandidaten an:

- Der Amtsinhaber Markus Boucsein (54, parteilos), der durch eine Wiederwahl in seine zweite Amtszeit starten würde (zum Portrait).

- SPD-Kandidat Timo Riedemann (37), der Stadtverordnetenvorsteher und seit sieben Jahren Ortsvorsteher in Schwarzenberg ist (zum Portrait).

- Gerhard Schönemann (71, parteilos), der als ehemaliger Tauchlehrer Quereinsteiger in Sachen Politik wäre (zum Portrait).

Etwa 10.000 Melsunger über 18 Jahre sind wahlberechtigt, teilt Wahlleiter Frank Werner mit. Die Briefwahl läuft seit einem Monat, etwa 1300 Melsunger haben ihre Stimme bereits abgeben.

In 16 Wahllokalen, darunter die Stadthalle und der Kindergarten Bachfeld, können die Melsunger wählen. Eine Neuerung gibt es: Wähler des Bezirks 8 geben ihre Stimme nicht mehr in der Radko-Stöckl-Schule, sondern im Awo-Altenzentrum „Horst-Schmidt-Haus“ an der Lindenbergstraße ab.

133 Wahlhelfer, und damit deutlich mehr als 2013 (96) werden für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Dass mehr Helfer gebraucht werden, hänge zum einen damit zusammen, dass Landtagswahl, Volksabstimmung und Bürgermeisterwahl auf einen Tag fallen und zum anderen gebe es erstmals drei statt zwei Briefwahlbezirke.

Und wann werden die Melsunger wissen, wer die nächsten sechs Jahre Bürgermeister der Stadt sein wird? „Die ersten Ergebnisse aus den kleinen Wahllokalen könnten zwischen 20 und 20.30 Uhr vorliegen“, sagt Werner. Bis das endgültige Ergebnis feststeht, könnte es 21 oder 22 Uhr werden. Die Stimmen der Landtagswahl und die Volksabstimmung müssten vor der Bürgermeisterwahl ausgezählt werden.

Am Dienstag ab 19.30 Uhr stehen Ihnen die drei Kandidaten beim HNA-Lesertreff in der Stadthalle Rede und Antwort. Hier gibt es den Liveticker:

