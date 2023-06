Lobenhausen feiert nächste Woche 900-Jahrfeier

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Freude über die renovierte Radscheune bei den Helfern und Beteiligten. Unser Bild zeigt von links Jonas Günther, Gerhard Günther, Heinz-Günter Werner, Johannes Günther, Björn Melcher, Mario Gerhold (Bürgermeister) und Günter Freudenstein (Ortsvorsteher). © William Abu El-Qumssan

Der Körler Stadtteil Lobenhausen feiert vom 30. Juni bis 2. Juli 900-Jahrfeier. Die frisch renovierte Radscheune ist pünktlich zum Dorfjubiläum fertig geworden und wird bei der Feier eingeweiht.

Lobenhausen – Ein wichtiger Schritt für die 900-Jahrfeier in Lobenhausen ist getan: Die Radscheune am Ortseingang aus Richtung Röhrenfurth ist so gut wie fertig renoviert. Die Scheune wird im Rahmen des Dorfjubiläums eingeweiht.

Das Fest im Körler Stadtteil findet von Freitag, 30. Juni bis Sonntag 2. Juli statt.

Radscheue ist ältestes Gebäude im Dorf

„Die Scheune ist eines der ältesten Gebäude im Dorf“, sagt Heinz-Günter Werner zu dem mehr als 300 Jahre alten Gebäude. Werner hat sich der neuen Chronik zum Dorfjubiläum angenommen.

Die Außenarbeiten an der Scheune waren beim Pressetermin vergangene Woche abgeschlossen, auch der Innenbereich soll bis zum Festwochenende fertig sein, sagt Körles Bürgermeister Mario Gerhold.

Scheune soll Anlaufstelle für Radfahrer werden

Das Fachwerk wurde renoviert, es wurden neue Pflastersteiner verlegt, die Scheune hat neue Türen bekommen und zwei Holzschilder zieren das Gebäude. Eine Hälfte der Scheune ist künftig vor allem für Radler interessant: Ein Getränkeangebot, eine Servicestation für Fahrräder und eine Sitzbank soll es geben.

An dieser Seite von Lobenhausen gibt es gegenüber der Scheune bereits mehrere Sitzmöglichkeiten. „Wir haben damit ein richtiges Schmuckstück für Lobenhausen geschaffen“, hebt Ortsvorsteher Günter Freudenstein die Attraktivität auch für den Ort selbst hervor.

So sah die Scheune an der Straße Am Freitagsbach noch im vergangenen Sommer aus. (Archivfoto) © William Abu El-Qumssan

Renovierung war Gemeinschaftsprojekt

Bei der Scheune handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt, sagt Gerhold. Besitzer ist Johannes Günther. Mit der Gemeinde hat er für die vordere Hälfte eine Nutzungsvereinbarung als Radscheune vereinbart. Diese geht über 20 Jahre. Die andere Hälfte nutzt die Familie Günther als Lagerraum.

Die Scheune war zuvor in einem schlechten Zustand, im Herbst wurde mit den Arbeiten begonnen. Beteiligt waren auch der Malerbetrieb Schmoll aus Körle und der Holzbau Dieling aus Wagenfurth, berichtet Gerhold.

Fest-Programm besteht aus Kabarett, Musik und Gottesdienst

Die dreitägige Feier beginnt am Freitag um 19 Uhr. Da gibt es Kabarett in der Kirche der Seligpreisungen mit Bernd Köhler, auch bekannt als Justus Riemenschneider. „Das ist vor allem für die Lobenhäuser“, sagt Ortsvorsteher Freudenstein. „Wir sind ja nur 61 Leute hier“, ergänzt er und lacht.

Am Samstag beginnt das Fest um 14 Uhr mit der Einweihung der neuen Scheune am Ortseingang. Dort werden Kaffee und Kuchen angeboten und es gibt Musik von ´s Ahle Blech.

Auf dem Spielplatz der Kirche wird vom Körler Kinderverein außerdem Programm für die jungen Besucher angeboten. Am Schützenhaus wird die Feier dann ab 19 Uhr weitergehen. Für die Musik auf dem Festplatz sorgt DJ Timo Beck.

Auf dem Festplatz findet am Sonntag ab 12 Uhr dann auch der Ausklang der Feier statt: Es gibt Musik vom Orchester des TSV Rot-Weiß Körle sowie Essen und Getränke.

Ab 11 Uhr gibt es zuvor außerdem einen Festgottesdienst in der Kirche. (William Abu El-Qumssan)