Männer schlugen Zugbegleiterin in Hessischer Landesbahn 

Melsungen/Altenbrunslar. Drei junge Männer sollen in der Nacht auf Samstag eine Zugbegleiterin und einen Lokführer angegriffen haben.

Die Bundespolizei berichtet, dass die jungen Männer – alle sollen um die 20 Jahre alt sein – in einer Hessischen Landesbahn von Wabern in Richtung Kassel unterwegs gewesen sein sollen.

Eine Zugbegleiterin der Hessischen Landesbahn (HLB) geriet gegen 23.50 Uhr bei der Fahrscheinkontrolle mit drei unbekannten Männern in Streit. Die Männer sollen die Frau im Verlauf des Streits geschlagen haben. Am Haltepunkt Altenbrunslar sollte das Trio von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden. Der Lokführer unterstützte die Zugbegleiterin. Auch gegen diesen wurden die Männer handgreiflich. Nach einigem Hin und Her verließen sie den Zug, bewarfen das Zugpersonal und den Zug aber noch mit Steinen vom Bahnsteig. Eine genaue Personenbeschreibung liegt nicht vor. Die Männer sollen nordafrikanischer Herkunft und Anfang 20 sein.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Für einen Fall von Vandalismus werden ebenfalls Zeugen gesucht. Am Bahnhof in Melsungen wurden am Gleis 2 die Ständer des Aushangkastens auf Bodenhöhe abgeknickt. Schaden: 1000 Euro. Bemerkt wurde der Schaden Sonntagfrüh.

• Hinweise:0561/816160