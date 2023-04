Blitzer-Marathon: Mit 91 km/h über die Felsberger Ederbrücke

Speedmarathon

+ © Fabian Diekmann Während Polizeihauptkommissar Marcus Lerch das Messgerät bedient, protokolliert Polizeioberkommissar Claudio Fezzigna die Geschwindigkeits-Überschreitungen. © Fabian Diekmann

Am Freitag fand auch in der Region der Speedmarathon statt. Obwohl sich die meisten Autofahrer unauffällig verhielten, droht manchen Verkehrssündern nun sogar ein Fahrverbot.

Schwalm-Eder – Nach ein paar ereignislosen Minuten ohne Geschwindigkeits-Überschreitungen wird es plötzlich unruhig am Messpunkt an der Ederbrücke in Felsberg. Dort wurde am Freitag zum europaweiten Speedmarathon die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert.

Polizeihauptkommissar Marcus Lerch ruft „91 km/h!“ Sein Kollege neben ihm, Polizeioberkommissar Claudio Fezzigna, protokolliert den Vorfall während sich die Oberkommissare Peter Freitag und Michael Kördel bereit machen, das Fahrzeug anzuhalten.

Bei hohen Geschwindigkeits-Überschreitungen droht Fahrverbot

„Bei kleineren Verstößen kann man die Strafe direkt bei uns bezahlen, aber diese Person wird Post bekommen“, erklärt Fezzigna.

Selbst nach Toleranzabzug steht auf eine Überschreitung von 38 Stundenkilometern innerorts nach Auskunft der Beamten ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld von 260 Euro.

Bei den Geschwindigkeits-Kontrollen hat jeder der Beamten eine feste Aufgabe, sagt Kördel. Lerch wurde speziell am Laser-Messgerät ausgebildet. Das sei insofern wichtig, da man die Daten des Gerätes vor Gericht verwenden könne.

Feziggna notiert sich die wichtigsten Informationen wie das gemessene Tempo, das Kennzeichen und den Fahrzeugtyp. Freitag winkt die auffälligen Autofahrer raus und kümmert sich anschließend zusammen mit Kördel um die Aufnahme der Daten.

„Diese Aufteilung ist gut, da sich jeder auf seine Aufgabe konzentrieren kann“, sagt Lerch.

+ Die Polizeioberkommissare Peter Freitag und Michael Kördel ziehen Autofahrer raus und nehmen die Daten auf. © Privat

Polizisten wollen mit Verkehrssündern ins Gespräch kommen

Rausziehen können die Polizisten jeden, der nach Toleranzabzug zu schnell unterwegs war. Einen Ermessensspielraum hätten sie aber zur Verfügung.

Wichtig sei es Lerch zufolge, mit den Autofahrern ins Gespräch zu kommen, sie zu belehren und aufzuklären. Dies werde in der Regel auch gut angenommen.

Obwohl sich die meisten Autofahrer einsichtig zeigten, habe es Lerch gelegentlich auch mit unfreundlichen Verkehrssündern zu tun. Die Ausrede, dass es die Fahrer eilig hatten, beispielsweise weil sie eine Toilette aufsuchen müssten, kämen immer mal vor. Lerch habe bei seinen Kontrollen aber noch keinen überzeugenden Rechtfertigungsgrund erlebt.

Die meisten Autofahrer im Schwalm-Eder-Kreis hielten sich an Höchstgeschwindigkeiten

Markus Brettschneider, Sprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder, sagt, dass es bis zum frühen Nachmittag an den Messstellen im Schwalm-Eder-Kreis zu keinen Auffälligkeiten kam. Die meisten Fahrer hielten sich an die zulässigen Höchst-Geschwindigkeiten, ein paar Ausreißer waren aber dabei.

Der Speedmarathon lief am Freitag noch bis 22 Uhr. Das Fazit der Polizei ist für Anfang nächster Woche angekündigt. (Fabian Diekmann)